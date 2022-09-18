Глава Росприроднадзора назвала Алтай самым чистым регионом России, «но и там не без чёрных пятен»
Светлана Радионова рассказала, что нужно сделать, чтобы Горный стал «кристально чистым регионом»
Самым чистым регионом России можно назвать Горный Алтай, сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Но и там не без чёрных пятен. Акташский ртутный завод портит идеальную картину. <...> Если этот объект ликвидируют в рамках федерального проекта „Генеральная уборка“, то тогда это будет кристально чистый регион», — сказала она в интервью ТАСС.
В ходе интервью Радионову также спросили, какой регион страны можно назвать самым грязным. Чиновница отметила, что наибольшее беспокойство экологическая ситуация вызывает на Кубани, в Ханты-Мансийском автономном округе и Приморье. При этом отметила, что экологические проблемы есть в большинстве регионов, и для местных жителей они самые масштабные.
В июле глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что власти планируют развивать регион без создания промышленных предприятий. По его словам, в Горном Алтае никогда не было промпредприятий и новых строить не планируют. При этом у региона есть две проблемы с экологией: плохо захороненная ртуть, которую добывали во времена СССР (в ближайшие два-три года её переупакуют), а также мусор от туристов.