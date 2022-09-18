Глава Росприроднадзора назвала Алтай самым чистым регионом России, «но и там не без чёрных пятен»

Самым чистым регионом России можно назвать Горный Алтай, сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Но и там не без чёрных пятен. Акташский ртутный завод портит идеальную картину. <...> Если этот объект ликвидируют в рамках федерального проекта „Генеральная уборка“, то тогда это будет кристально чистый регион», — сказала она в интервью ТАСС.

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В ходе интервью Радионову также спросили, какой регион страны можно назвать самым грязным. Чиновница отметила, что наибольшее беспокойство экологическая ситуация вызывает на Кубани, в Ханты-Мансийском автономном округе и Приморье. При этом отметила, что экологические проблемы есть в большинстве регионов, и для местных жителей они самые масштабные.

В июле глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что власти планируют развивать регион без создания промышленных предприятий. По его словам, в Горном Алтае никогда не было промпредприятий и новых строить не планируют. При этом у региона есть две проблемы с экологией: плохо захороненная ртуть, которую добывали во времена СССР (в ближайшие два-три года её переупакуют), а также мусор от туристов.