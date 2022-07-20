На Алтае отказались создавать промышленные предприятия

Власти Республики Алтай планируют развивать ее без создания промышленных предприятий, заявил глава региона Олег Хорохордин на сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

По его словам, в Горном Алтае никогда не было промпредприятий и новых строить не планируют.

При этом у региона есть две проблемы с экологией: плохо захороненная ртуть, которую добывали во времена СССР (в ближайшие два-три года ее переупакуют), а также мусор от туристов. По данным Хорохордина, население республики составляет 220 тысяч человек, а ежегодный турпоток — 2,5 млн, который при этом нарастает с каждым годом.

«Весь мусор, который собирается в республике, 40% - это туристы, это ложится на бремя жителей. <...> Мы с ППК РЭО подписали соглашение, уже в следующем году начинаем строительство мусоросортировочного завода, мы уберем весь мусор и больше нечем нам загрязнять Республику Алтай», — цитирует Хорохордина ТАСС.

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