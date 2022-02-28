Новый памятник природы создали в Алтайском крае для охраны редких птиц и растений

В Змеиногорском районе Алтайского края создали памятник природы “Бассейн реки Колыванки” площадью 3325,4 га. Он необходим для сохранения мест обитания редких птиц и растений, в числе которых краснокнижный чёрный аист, сообщает Минприроды региона.

Памятник природы располагается вблизи села Саввушка. Он входит в состав международной орнитологической территории “Горная Колывань”. Там проживают не только чёрные аисты, но и большие белые цапли. Из растений охраняется кандык сибирский.

На территории нового памятника природы есть участки черневой тайги, сосновых лесов, болота. Река Колыванка питает Колыванское озеро. Она нуждается в охране, чтобы поддерживать гидрологический режим озера.

Всего в Алтайском крае 116 особо охраняемых территорий регионального значения: 35 природных заказников, 79 памятников природы, природные парки Ая и Предгорье Алтая. Также в регионе есть территории федерального значения: Тигирекский заповедник и нацпарк “Салаир”.

Ранее территорию заповедника “Тигирекский” увеличили на 41,3 тыс. га, до 82,8 тыс. га. В заповедник вошли труднодоступные участки тайги в Курьинском и Чарышском районах. После объединения разобщённых участков под охрану взяли редкие виды растений, животных и птиц, а также объекты культурно-исторического наследия: Ханхаринские пещеры и остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.