Редкого снежного воробья заметили на Алтае

Птица попала в объектив камеры в Чарышском районе

18 января 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: Ирина Попова / страница Алтайского отделения Союза охраны птиц России во "ВКонтакте"

Редкий для Алтайского края вид птиц обнаружили в Чарышском районе, сообщили на странице Алтайского отделения Союза охраны птиц России во "ВКонтакте".

Снежный вьюрок – или снежный воробей – попал в объектив камеры Ирины Поповой 15 января.

Эти пернатые обитают в высокогорьях выше границы леса, а до ближайших известных мест предшествующих встреч этого вида – более 300 км, отметили специалисты.

Ранее орнитолог-любитель Ольга Фаттахова впервые в России сфотографировала редчайшего для страны розового воробья.