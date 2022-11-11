В Барнауле завершают осеннюю высадку деревьев

В Барнауле завершается высадка деревьев, запланированная на осенний сезон, сообщили в мэрии.

В настоящее время специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» высаживают крупномерные деревья высотой более трёх метров. На этой неделе уже высадили 66 штук.

«В частности, посадки выполняются на аллее, расположенной в посёлке Южном — от Герцена, 6, до Куйбышева и от Куйбышева до Белинского. Специалисты высадили на участке 38 яблонь, ранее была высажена 51 рябина. Всего в этом году здесь обновят более 130 деревьев», — говорится в сообщении.

Также на этой неделе высадили по 10 яблонь на пересечении улицы Молодёжной и переулка Ядринцева и на улице Власихинской. Помимо этого, пять лип посадили на улице Ляпидевского и ещё три — на проспекте Ленина.

Всего в 2022 году в городе была предусмотрена посадка более 300 деревьев.

«Их высадили в скверах, на аллеях, по улицам и проспектам города. Новые липы, яблони, рябины, тополя и сосны появились на Змеиногорском тракте, улицах Георгия Исакова, Малахова, Короленко, Павловском тракте и многих других точках города. В рамках компенсационного озеленения на улице Горнолыжной высажено почти два десятка сосен, так как при строительстве тротуара в прошлом году здесь пришлось убрать часть зелёных насаждений», — добавили в пресс-службе.

Также рабочие дополнительно высаживают больше 170 деревьев по гарантии на месте неприжившихся саженцев, посаженных с 2017 по 2022 год.