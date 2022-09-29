Задекабрило в сентябре. Снег выпал на Алтае

Фото: «Подслушано Республика Алтай», «Новости Алтая», Олеся Михалёва / VK

Снег выпал в Горном Алтае утром в четверг, 29 сентября. В соцсетях пользователи поделились кадрами заснеженных горных склонов и улиц республиканской столицы.

На своих страницах и в пабликах люди отмечают, что для Горно-Алтайска это первый снег в этом году.

Стоит отметить, что в некоторых районах региона снег неоднократно выпадал и в течение лета.

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