Задекабрило в сентябре. Снег выпал на Алтае
В соцсетях пользователи отмечают, что это первый снег для алтайской столицы в 2022 году
29 сентября 2022, 08:30, Никита Черников
Фото: «Подслушано Республика Алтай», «Новости Алтая», Олеся Михалёва / VK
Снег выпал в Горном Алтае утром в четверг, 29 сентября. В соцсетях пользователи поделились кадрами заснеженных горных склонов и улиц республиканской столицы.
На своих страницах и в пабликах люди отмечают, что для Горно-Алтайска это первый снег в этом году.
Стоит отметить, что в некоторых районах региона снег неоднократно выпадал и в течение лета.
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