В частности, президент может поднять тему ключевой ставки ЦБ

25 ноября 2024, 09:50, ИА Амител

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Федеральным собранием / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию может затронуть тему образования, учитывая, что с 2025 года РФ отходит от Болонской системы, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

"Вероятно, будут подняты вопросы о среднем уровне образования, об акценте на технологических направлениях в свете новых вызовов", – отметила сенатор.

Кроме того, по ее словам, президент может поднять вопросы экономического развития России, в том числе в рамках международного сотрудничества, а также поддержки среднего и малого бизнеса.

"Президент может поднять тему ключевой ставки ЦБ", – добавила Епифанова.

Напомним, президент РФ каждый год обращается с посланием к Федеральному собранию, обозначая приоритеты во внутренней и внешней политике государства.