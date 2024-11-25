Экономика и образование. Что может стать темой послания Путина к парламенту?
В частности, президент может поднять тему ключевой ставки ЦБ
25 ноября 2024, 09:50, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию может затронуть тему образования, учитывая, что с 2025 года РФ отходит от Болонской системы, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"Вероятно, будут подняты вопросы о среднем уровне образования, об акценте на технологических направлениях в свете новых вызовов", – отметила сенатор.
Кроме того, по ее словам, президент может поднять вопросы экономического развития России, в том числе в рамках международного сотрудничества, а также поддержки среднего и малого бизнеса.
"Президент может поднять тему ключевой ставки ЦБ", – добавила Епифанова.
Напомним, президент РФ каждый год обращается с посланием к Федеральному собранию, обозначая приоритеты во внутренней и внешней политике государства.
09:57:46 25-11-2024
Майские указы интересно будут обсуждать?
Или стратегию развития 2020.
Остальные то ведь вообще боятся на эти темы говорить