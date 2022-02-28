1,5 млрд рублей направят на развитие энергетики в Алтайском крае

Компания “Алтайэнерго” направит 1,5 млрд на развитие энергетики в Алтайском крае в 2022 году. Об этом ТАСС рассказал гендиректор “Россети Сибирь” Павел Акилин.

На эти деньги компания планирует модернизировать оборудование на 10 подстанциях. Будут реконструированы центр питания “Санниковская” и транзитная подстанция “Новошипуновская”, которая обеспечивает энергией Чарышский, Краснощёковский и Усть-Калманский районы.

576 млн рублей пойдут на ремонт основного оборудования, на остальные деньги будут развивать электросетевое хозяйство. Всего в этом году планируется ввод 27 МВА новых трансформаторных мощностей и 96 км новых линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что компания “Россети Сибирь” планирует инвестировать в 2022 году в развитие энергетического комплекса Республики Алтай 428 млн рублей.