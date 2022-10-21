Алтайский министр посоветовал промышленникам утолять кадровый голод заключёнными
По словам Вячеслава Химочки, роль УФСИН в обеспечении кадрами промышленности будет возрастать
Глава Минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка посоветовал промышленникам региона утолять кадровый голод заключёнными. Об этом министр заявил на экспертном совете премии «Менеджер года — 2022» по промышленности и энергетике, пишет «Алтапресс».
Как отмечает издание, такую практику уже давно применяют, например, на шинном заводе «Нортек». А в 2021 году инвестиционно-строительная компания «Союз» одной из первых в Барнауле обустроила для таких заключённых спецобщежитие — исправительный центр УФСИН, рассчитанный на 135 человек. Его постояльцы работают на «Алтайгеомаше», меланжевом комбинате и других предприятиях.
Однако промышленники пока не до конца оценили потенциал такого кадрового резерва, пишет «Алтапресс»: на сегодня на алтайских заводах трудятся около 450 заключённых, в то время как всего в промышленности края занято более 120 тысяч человек. При это федеральные власти поручили трудоустроить ещё 400 человек.
«Роль УФСИН в обеспечении кадрами промышленности будет возрастать», — заявил Химочка.
Издание отмечает, что на промпредприятиях региона наблюдается острый дефицит рабочих. Ещё до начала частичной мобилизации начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура заявляла, что спрос на токарей в крае в августе превышал предложение в 12 раз, на электрогазосварщика — в восемь раз, а на тракториста — в три раза. Промпредприятия каждый месяц заявляют о пяти тысячах вакансий, 70% из которых — рабочие профессии.
С началом мобилизации ситуация улучшилась у оборонных заводов, так как к ним в надежде на бронь стали значительно чаще обращаться соискатели.
Ранее стало известно, что застройщики Алтайского края просят предоставить отсрочку своим сотрудникам, которых начали массово призывать в рамках частичной мобилизации. Отмечалось, что строительной отрасли сейчас не хватает квалифицированных сотрудников, чтобы реализовать несколько крупных объектов.