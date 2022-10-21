Алтайский министр посоветовал промышленникам утолять кадровый голод заключёнными

Глава Минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка посоветовал промышленникам региона утолять кадровый голод заключёнными. Об этом министр заявил на экспертном совете премии «Менеджер года — 2022» по промышленности и энергетике, пишет «Алтапресс».

Как отмечает издание, такую практику уже давно применяют, например, на шинном заводе «Нортек». А в 2021 году инвестиционно-строительная компания «Союз» одной из первых в Барнауле обустроила для таких заключённых спецобщежитие — исправительный центр УФСИН, рассчитанный на 135 человек. Его постояльцы работают на «Алтайгеомаше», меланжевом комбинате и других предприятиях.

Однако промышленники пока не до конца оценили потенциал такого кадрового резерва, пишет «Алтапресс»: на сегодня на алтайских заводах трудятся около 450 заключённых, в то время как всего в промышленности края занято более 120 тысяч человек. При это федеральные власти поручили трудоустроить ещё 400 человек.

«Роль УФСИН в обеспечении кадрами промышленности будет возрастать», — заявил Химочка.

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Издание отмечает, что на промпредприятиях региона наблюдается острый дефицит рабочих. Ещё до начала частичной мобилизации начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура заявляла, что спрос на токарей в крае в августе превышал предложение в 12 раз, на электрогазосварщика — в восемь раз, а на тракториста — в три раза. Промпредприятия каждый месяц заявляют о пяти тысячах вакансий, 70% из которых — рабочие профессии.

С началом мобилизации ситуация улучшилась у оборонных заводов, так как к ним в надежде на бронь стали значительно чаще обращаться соискатели.

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Ранее стало известно, что застройщики Алтайского края просят предоставить отсрочку своим сотрудникам, которых начали массово призывать в рамках частичной мобилизации. Отмечалось, что строительной отрасли сейчас не хватает квалифицированных сотрудников, чтобы реализовать несколько крупных объектов.