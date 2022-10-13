Мишустин заявил о том, что Россия может выйти на первое место по экспорту подсолнечного масла в мире
Он отметил, что по итогам прошлого года Россия уже занимала пятое место среди экспортёров этого продукта
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире. Его слова передаёт ТАСС.
Мишустин отметил, что объёмы масличных культур в России растут, а по итогам прошедшего года страна уже занимала пятое место по экспорту этого продукта в мире.
«Показатели нашей самообеспеченности этой продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности», — сказал премьер-министр.
Он добавил, что для поддержания аграрного сектора в России предусмотрены субсидии для стимулирования сферы производства.
В следующем году, по его словам, размер субсидий возрастёт и составит свыше 4,8 млрд рублей.