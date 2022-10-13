Мишустин заявил о том, что Россия может выйти на первое место по экспорту подсолнечного масла в мире

Он отметил, что по итогам прошлого года Россия уже занимала пятое место среди экспортёров этого продукта

13 октября 2022, 21:10, Илья Звягинцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире. Его слова передаёт ТАСС.

Мишустин отметил, что объёмы масличных культур в России растут, а по итогам прошедшего года страна уже занимала пятое место по экспорту этого продукта в мире.

«Показатели нашей самообеспеченности этой продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что для поддержания аграрного сектора в России предусмотрены субсидии для стимулирования сферы производства.

В следующем году, по его словам, размер субсидий возрастёт и составит свыше 4,8 млрд рублей.

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