Мишустин заявил о том, что Россия может выйти на первое место по экспорту подсолнечного масла в мире

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что Россия может стать главным экспортёром подсолнечного масла в мире. Его слова передаёт ТАСС.

Мишустин отметил, что объёмы масличных культур в России растут, а по итогам прошедшего года страна уже занимала пятое место по экспорту этого продукта в мире.

«Показатели нашей самообеспеченности этой продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше тех требований, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что для поддержания аграрного сектора в России предусмотрены субсидии для стимулирования сферы производства.

В следующем году, по его словам, размер субсидий возрастёт и составит свыше 4,8 млрд рублей.