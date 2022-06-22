Опрос: каждый пятый безработный россиянин может не работать всю жизнь

19% потерявших работу опрошенных россиян сообщили, что могут себе позволить не работать всю жизнь. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса hh.ru, проведённого среди семи тысяч нетрудоустроенных соискателей.

Годом ранее о наличии возможности не связывать дальнейшую жизнь с работой говорили лишь 3% респондентов. Эксперты объясняют это изменившимся контингентом потерявших работу.

26% опрошенных также рассказали, что могут позволить себе не искать работу ещё три месяца, а 21% заявили, что уже через месяц такой жизни столкнутся со сложностями.

Проблемы с деньгами в целом затронули девять из десяти оставшихся без работы жителей страны. При этом треть опрошенных признались, что испытывают серьёзные финансовые трудности.

Ранее сообщалось, что у жителей Алтайского края самые низкие зарплаты в Сибири.