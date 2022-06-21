Рост зарплат в Сибири. Красноярцы получают в два раза больше жителей Алтайского края

Самыми богатыми оказались жители Красноярского края. А вот у людей, получающих зарплаты на Алтае, — самые низкие показатели в СФО.

Какая зарплата у жителей Сибири?

Новосибирскстат опубликовал сравнительные данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций в 10 субъектах округа по итогам I квартала 2022 года с января по март. По всему СФО этот показатель равняется 51 539 рублям в среднем по кварталу и 56 769 рублям — по марту. По сравнению с мартом 2021 года зарплата у всех сибиряков подросла на 23%.

Какая зарплата у жителей Алтайского края?

В нашем регионе самая низкая средняя заработная плата в СФО в I квартале 2022-го: 33 436 рублей. Но в марте она подросла уже до 35 571 рубля. Это на 14,6% выше, чем в марте прошлого года, сообщают новосибирские статистики.

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Где в Сибири зарабатывают больше всего?

Явный лидер по средней заработной плате — Красноярский край. Там показатель квартала — 66 811 рублей. А в марте средняя зарплата красноярцев увеличилась до 77 822 рублей. Рост от марта-2021 к марту-2022 составил 38,3%.

На втором месте в СФО идёт Иркутская область с зарплатой 58 321 рубль в среднем за квартал и с 65 295 рублей — в марте (25,5% от марта к марту).

Третье место держит по кварталу Кузбасс (52 622 рубля). А по марту на третьем месте томичи, у них в третьем месяце 2022 года заработная плата была 57 747 рублей. Кемеровчане по марту ушли на четвёртое место — 55 542 рубля. А в Томской области по кварталу также четвёртый показатель в СФО — 51 861 рубль. Рост зарплат от марта к марту у Кузбасса был 16,4%, а у Томской области — 19,1%.

Какие зарплаты у соседей Алтайского края?

Наш регион, кроме Кемеровской области, граничит с Республикой Алтай и Новосибирской областью.

В РА средняя заработная плата в I квартале этого года была на предпоследнем месте в СФО: 38 915 рублей (на 5,5 тысячи выше, чем в Алтайском крае). В марте зарплата у жителей республики подросла до 40 449 рублей (отрыв с краевыми цифрами сократился до 4,9 тыс. рублей). По сравнению с мартом 2021 года в этом марте жители региона получали на 10,3% больше.

Новосибирцы по средней заработной плате находятся на шестом месте в федеральном округе по итогам I квартала: 47 606 рублей (на 14 тыс. больше, чем в Алтайском крае). В марте в НСО средняя зарплата была 50 999 рублей (на 15,4 тыс. больше, чем у нас) — это тоже шестое место. Рост от марта к марту составил 17,3%.

Напомним, что 20 июня правительство Алтайского края внесло законопроект по уточнению бюджета этого года. Доходы краевого бюджета увеличатся на 8,565 млрд рублей. Часть этих денег пойдёт на увеличение зарплат бюджетникам.