Рост зарплат в Сибири. Красноярцы получают в два раза больше жителей Алтайского края

Средние заработные платы сотрудников предприятий Сибирского федерального округа сравнили новосибирские статистики

21 июня 2022, 13:22

Самыми богатыми оказались жители Красноярского края. А вот у людей, получающих зарплаты на Алтае, — самые низкие показатели в СФО.

Какая зарплата у жителей Сибири?

Новосибирскстат опубликовал сравнительные данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций в 10 субъектах округа по итогам I квартала 2022 года с января по март. По всему СФО этот показатель равняется 51 539 рублям в среднем по кварталу и 56 769 рублям — по марту. По сравнению с мартом 2021 года зарплата у всех сибиряков подросла на 23%.

Какая зарплата у жителей Алтайского края?

В нашем регионе самая низкая средняя заработная плата в СФО в I квартале 2022-го: 33 436 рублей. Но в марте она подросла уже до 35 571 рубля. Это на 14,6% выше, чем в марте прошлого года, сообщают новосибирские статистики.

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Где в Сибири зарабатывают больше всего?

Явный лидер по средней заработной плате — Красноярский край. Там показатель квартала — 66 811 рублей. А в марте средняя зарплата красноярцев увеличилась до 77 822 рублей. Рост от марта-2021 к марту-2022 составил 38,3%.

На втором месте в СФО идёт Иркутская область с зарплатой 58 321 рубль в среднем за квартал и с 65 295 рублей — в марте (25,5% от марта к марту).

Третье место держит по кварталу Кузбасс (52 622 рубля). А по марту на третьем месте томичи, у них в третьем месяце 2022 года заработная плата была 57 747 рублей. Кемеровчане по марту ушли на четвёртое место — 55 542 рубля. А в Томской области по кварталу также четвёртый показатель в СФО — 51 861 рубль. Рост зарплат от марта к марту у Кузбасса был 16,4%, а у Томской области — 19,1%.

Какие зарплаты у соседей Алтайского края?

Наш регион, кроме Кемеровской области, граничит с Республикой Алтай и Новосибирской областью.

В РА средняя заработная плата в I квартале этого года была на предпоследнем месте в СФО: 38 915 рублей (на 5,5 тысячи выше, чем в Алтайском крае). В марте зарплата у жителей республики подросла до 40 449 рублей (отрыв с краевыми цифрами сократился до 4,9 тыс. рублей). По сравнению с мартом 2021 года в этом марте жители региона получали на 10,3% больше.

Новосибирцы по средней заработной плате находятся на шестом месте в федеральном округе по итогам I квартала: 47 606 рублей (на 14 тыс. больше, чем в Алтайском крае). В марте в НСО средняя зарплата была 50 999 рублей (на 15,4 тыс. больше, чем у нас) — это тоже шестое место. Рост от марта к марту составил 17,3%.

Напомним, что 20 июня правительство Алтайского края внесло законопроект по уточнению бюджета этого года. Доходы краевого бюджета увеличатся на 8,565 млрд рублей. Часть этих денег пойдёт на увеличение зарплат бюджетникам.

Среднемесячная зарплата выросла в Алтайском крае

Среднемесячная зарплата выросла в Алтайском крае

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