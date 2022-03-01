Отдых на паузе. Алтайским туристам рассказали, что будет с путевками в Европу и другие страны

Жителям Алтайского края, мечтавшим об отдыхе в Европе, придётся изменить свои планы: вылеты в страны ЕС не состоятся в ближайший месяц из-за прерванного авиасообщения. Но туристов, которые уже приобрели путёвки, никто “кидать” не будет: у них есть несколько вариантов, чтобы сохранить свои деньги. В этом заверили в Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ). Также специалисты рассказали, что делать жителям края, которые уже отдыхают в Европе и других странах.

“Решили подождать”

Алтайские туристы, которые планировали в марте улететь в Европу, могут перебронировать путёвки на другие страны, например, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Турцию. Об этом рассказала член правления АРАТ Наталья Белоусова.

“В данный момент небо над Европой закрыто*, практически все рейсы по европейским направлениям отменены. Туроператоры предлагают перебронировать эти туры на более поздние даты, на другие направления или заморозить денежные средства на депозите у оператора”, — отметила Наталья Белоусова.

*Все 32 страны Европы, по данным на 28 февраля, закрыли своё воздушное пространство для пролётов российских самолётов: то есть ни пролететь над государством, ни сесть в его аэропорту лайнеры из РФ не могут. Принятые меры — это реакция западных стран на военную спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля.

Вернуть деньги туристы также вправе, однако на это может уйти длительное время: сегодня нагрузка на туроператоров, в том числе и финансовая, высока, отмечает эксперт.

“Исходя из опыта пандемии мы рекомендуем туристам, которые хотят поехать в отпуск, лучше перебронировать туры или подождать. Все внесённые денежные средства никуда не денутся, они в любой ситуации смогут или воспользоваться: во время другого отпуска, на следующий год”, — отмечает эксперты.

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При этом турфирмы подчёркивают: авиасообщение со странами Европы прервано до 28 марта. Это означает, что все вылеты, запланированные на весну, лето, осень и последующие месяцы, теоретически состоятся.

“Сейчас туроператоры работают с путешественниками, которые приобрели туры на март. Для тех, кто ожидает вылетов в апреле, июле, октябре, такие рекомендации: ждать, следить за ситуацией, держать связь со своим туроператором, турагентством. На эти туры пока никаких ограничений нет”, — отмечает Наталья Белоусова.

Представители туристических компаний Барнаула также подтвердили amic.ru: отдыхающие, которые приобрели путёвки на март, знают об отмене туров и сейчас выбирают один из вариантов решения проблемы.

“Со всеми туристами мы на связи, телефон в офисе никто не обрывает. Наверное, большой урок преподнесла пандемия, и все поняли, что в любом случае людей не бросят, деньги не “сгорят”. Кто-то уже поменял направление, выбрав отдых, например, на Мальдивах, другие решили подождать”, — отметили в турагентстве.

Улетели и обещали вернуться

Вопрос возврата на родину россиян, которые уже отдыхают за границей, — это ещё одна проблема, которую сейчас также решают турфирмы. По словам Натальи Белоусовой, если отдыхающие приобрели путёвки в агентстве или у туроператора, то в первую очередь должны обратиться к ним.

“Сейчас для туристов, которые находятся за границей и должны возвращаться домой через закрытые аэропорты, создано мобильное приложение “Зарубежный помощник”. Информация об этом сейчас везде распространяется”, — говорит эксперт.

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Туристам, которые приобрели билеты и забронировали отель самостоятельно, нужно обратиться или к представителям авиакомпании, или на горячую линию Ростуризма (8-800-200-34-11).

«Также можно обратиться в консульство РФ в этой стране и зарегистрироваться в приложении “Зарубежный помощник”, — резюмирует Наталья Белоусова.