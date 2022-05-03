Плов только по праздникам? Средняя цена за килограмм риса в Алтайском крае превысила сто рублей

Средняя стоимость килограмма риса в Алтайском крае впервые «перевалила» за сотню рублей. Это следует из свежего отчёта Алтайкрайстата, опубликованного по данным за 22 апреля. Согласно документу, один килограмм крупы в регионе обходится в среднем в 103,24 рубля.

Самым дорогим, по информации Алтайкрайстата, оказался рис в бийских магазинах. Там крупу продают в среднем по 108,88 рубля за килограмм. Дешевле всего приобрести товар можно в Рубцовске — там цена за килограмм составила 96,81 рубля. В Барнауле же стоимость рисовой крупы — 102,82 рубля.

Всего за неделю до этого, по сведениям управления статистики за 15 апреля, килограмм риса на Алтае продавали за 99,95 рубля. Таким образом, прирост цены за семь дней составил 3,29 рубля — почти 3,3%.

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Инфографика Капуста по 90 и гречка по 120. Как подорожали продукты на Алтае за последние два месяца?

Кстати, ещё 18 февраля средняя цена риса в Алтайском крае была всего 84,57 рубля за килограмм. Соответственно, за два последних месяца стоимость крупы в регионе выросла на 18,67 рубля — это более 22%.

Неделей ранее amic.ru изучил, как подорожали основные продукты в алтайских магазинах за два месяца. Например, белокочанная капуста увеличилась в цене на 36,4%, а сахар — на 52,7%. Но самым взрывным оказался рост цен на репчатый лук. За конец февраля, март и апрель овощ подорожал более чем в два раза — на 101,8%.

Напомним, в январе Алтайкрайстат пришёл к выводу, что в регионе впервые в истории дороже ста рублей стал стоить килограмм гречки. Тогда такая сумма казалось важным психологическим барьером для большинства потребителей. Впрочем, сейчас такие ценники никого не удивляют. По данным того же Алтайкрайстата на 22 апреля 2022 года, гречка в регионе в среднем стоит уже почти 120 рублей за килограмм.