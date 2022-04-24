Капуста по 90 и гречка по 120. Как подорожали продукты на Алтае за последние два месяца?

Последние два месяца запомнились россиянам безумным ростом цен практически на всё. Конечно, больнее всего по жителям страны ударило подорожание продуктов. В магазин мы ходим почти каждый день, так что изменение стоимости на себе ощутил каждый.

Amic.ru изучил, как подорожали самые популярные в народе продукты на прилавках алтайских магазинов.

P.S. За основу мы взяли данные Алтайкрайстата, который еженедельно публикует средние потребительские цены в регионе. Мы сравнили цены, опубликованные 18 февраля 2022 года, с теми, которые указаны в последнем отчёте — от 15 апреля.

Гречка

Гречка за два последних месяца подорожала на 20%. Ещё в январе большой новостью стало то, что цена за килограмм традиционно недорогой крупы «перевалила» за сотню рублей. После этого стоимость «застыла»: 18 февраля 2022 года килограмм гречки обходился в 99,66 рубля. Но теперь, спустя два месяца, никого не удивляет, что-то же количество крупы стоит на 20 рублей больше. По данным на 15 апреля, средняя цена составляет 120,19 рубля.

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Картофель

Подорожание картошки уже никого не удивляет. Спасибо стоит сказать 2021 году, за который овощ вырос в цене на колоссальные 70%.

Но и в 2022 году рост продолжается. Так, в феврале килограмм картофеля стоил 42,18 рубля. Теперь же он обходится в 48,98 рубля. Подорожание составило всего 6,8 рубля, но в процентах это весьма ощутимо — 16,1%.

Молоко

А вот цены на молоко радуют. Его стоимость практически не изменилась, пока всё остальное дорожает. По крайней мере, такие данные приводит Алтайкрайстат.

Так, литр молока в феврале 2022 года обходился в среднем в 72,91 рубля, а спустя два месяца — в 73,51 рубля. Подорожал напиток всего на 0,6 рубля — 0,8%. По сути, это «ничего», если сравнить с другими продуктами.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло подорожало на 10,6%. По данным на 18 февраля, литр обходился в среднем в 122,94 рубля. Спустя два месяца, 15 апреля 2022 года, тот же объём продавали уже за 135,99 рубля. Рост цены составил чуть больше 13 рублей.

Сливочное масло

Сливочное масло подорожало почти на столько же — на 10,5%. Если в феврале килограмм стоил около 669 рублей, то в апреле его стоимость перевалила за 700 рублей. Если быть точным, масло подорожало почти на 40 рублей за килограмм.

Сахар

Сахар стал «хитом» последних двух месяцев. За него отчаянно сражались в супермаркетах, он то и дело исчезал с полок, а цена уверенно ползла вверх.

В итоге рост за два месяца составил более 50%. Если в феврале 2022 года за килограмм сахара мы платили около 57 рублей, то теперь его продают в среднем за 87 рублей.

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Макароны

Макарошки, которые, как заявляли некоторые чиновники, «никогда не дорожают», в апреле 2022 года перевалили в цене за сотню рублей. Если в феврале один килограмм продавали в среднем за 88 рублей, то спустя два месяца за него приходится отдавать около 103 рублей. Подорожание составило около 15 рублей, или 17%.

Куриные яйца

Яйца за последние два месяца подорожали не так значительно — всего на 5,5 рубля за десяток. В феврале он обходился в 74,36 рубля, а в апреле — почти в 80 рублей.

О том, почему экономическая ситуация не так ощутимо сказывается на стоимости куриных яиц, читайте в материале amic.ru.

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Курица

Куриное мясо, если верить Алтайкрайстату, с февраля по апрель 2022 года подорожало всего на 10 рублей. Согласно отчёту за 18 февраля, килограмм охлаждённой или замороженной куры обходился в среднем в 173 рубля. Теперь его продают примерно за 183 рубля.

Капуста

А вот цены на капусту многих просто шокируют. Теперь она напоминает, скорее, экзотический фрукт, если судить только по цене. Килограмм капусты в апреле 2022 года стоит в среднем около 90 рублей. Хотя ещё в феврале 2022 года его можно было купить за 66 рублей. Подорожание составило больше 24 рублей — это 36,4% всего за два месяца.

Лук

Но лидером нашего печального рейтинга стал обычный репчатый лук. За два месяца цена на него «взлетела» в два раза. Так, 18 февраля килограмм стоил всего 26 рублей. А уже в середине апреля 2022 года за килограмм лука приходится платить около 53 рублей. Таким образом, рост цены составил фантастические 101,8%.