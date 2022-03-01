Путин ввёл спецмеры в экономике в ответ на санкции. Что будет запрещено россиянам?

Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за санкций против России. Текст приказа опубликован на сайте Кремля.

Ограничения на иностранную валюту для экспортёров

Экспортёры должны в течение трёх рабочих дней продать 80% иностранной валюты, зачисленной на их счета с 1 января 2022 года, которые они заработали на работе с нерезидентами России. То же касается и валюты, полученной после 28 февраля. Условия продажи иностранной валюты будет регулировать Центробанк.

Запрет на иностранные счета

С 1 марта резиденты России не могут перечислять денежные средства на иностранные счета, а также платить по займам в иностранных банках.

Нюансы с акциями

Компании смогут выкупать размещённые акции только при соблюдении определённых условий до 31 декабря. Акции должны быть допущены к торгам, их стоимость не должна была упасть на 20% в течение трёх месяцев с 1 февраля 2022 года. Совет директоров компании должен определить решение о приобретении акций с утверждённым объёмом акций и сроком, когда пройдут торги.

Также компании обязаны уведомить Центробанк о том, что собираются выкупать акции.

Дистант для открытия счетов

Физлица могут дистанционно открывать счета в банках и переводить деньги между счетами разных финансовых организаций.