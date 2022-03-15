Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых в другие страны

Правительство России приняло решение о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте камбина.

Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа. В отношении зерновых запрет относится к пшенице и меслину, ржи, ячменю и кукурузе.

Для вывоза сахара и зерна правительством был предусмотрен ряд исключений. Так, их разрешено поставлять за пределы страны в том числе с целью оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее бюро промышленности и безопасности США определилось со списком товаров, которые запрещены к ввозу в Россию. В него попали: алкоголь, табак, парфюмерия, женские сумочки, меховые изделия, одежда и обувь стоимостью выше 1000 долларов, кораллы, драгоценности, ювелирные изделия, ковры, антиквариат, автомобили, предметы искусства и концертные рояли.

Купить эти товары не смогут и жители Белоруссии. Приобрести позиции из списка будет невозможно даже находясь в другой стране.