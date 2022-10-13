Стало известно, на сколько подорожало в Алтайском крае автомобильное топливо

Специалисты Алтайкрайстата рассказали о том, как изменились цены на автомобильное топливо в регионе. Данные опубликовала пресс-служба ведомства.

Так, в сентябре 2022 года цены на дизельное топливо в Алтайском крае выросли на 1,0%, а на бензин автомобильный — на 0,1%.

В Барнауле АИ-92 стоит 44,97 рубля, АИ-95 — 47,14 рубля, а АИ-98 — 57,83 рубля. Цена на дизельное топливо в краевой столице составила 55,07 рубля.

В Бийске цены на указанные виды топлива составили 45,72 рубля, 47,67 рубля, 57,41 рубля и 55,57 рубля соответственно.