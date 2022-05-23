Владелец Tetra Pak ушел из России
Материнская компания прекратила согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку российскому подразделению
Компания, владеющая производителем упаковки для пищевой продукции Tetra Pak, ушла из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, российское подразделение продолжает работу полностью в автономном режиме — головная организация разорвала связи с дочерней компанией на фоне санкций.
Так, материнская компания прекратила согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку. Из-за этого возникли сложности — вся информационная система российской компании находится на серверах за рубежом, а доступ к ним оказался ограничен. В результате подразделение может печатать лишь загруженные на сервер виды упаковки, но как-то изменить дизайн нельзя.
«Российская команда Tetra Pak не способна устранить возникшие проблемы самостоятельно, так как для этого требуется доступ к серверу в Великобритании, который предоставлять отказываются», — уточнил источник.
Напомним, что в конце марта Tetra Pak, выступающий крупнейшим в России поставщиком упаковочной продукции, намеревался приостановить выпуск упаковок для вина и напитков (кроме сока) объёмом два литра.