«Впереди непростые времена». Предприниматели Алтая попросили Путина поддержать малый и средний бизнес

Предприниматели Алтайского края предлагают ввести в стране новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. По мнению руководителей компаний и предприятий, это поможет фирмам выжить при росте цен, дорожающем долларе и санкциях. Коммерсанты уверены: в первую очередь нужно ввести льготное кредитование, снизить налоги, не повышать тарифы на перевозки, электроэнергию. Все предложения, которые, по мнению бизнесменов, помогут им выжить в новых реалиях, предприниматели направят президенту Владимиру Путину.

«Новая реальность»

Последствия санкций, введённых западными странами, рост курса доллара, удорожание товаров, услуг, сырья ударили практически по каждой компании Алтайского края.

Сейчас рвутся связи, налаженные бизнесом годами, нарушаются логистические цепочки между поставщиками и потребителями, ограничиваются поставки товаров, без которых невозможно изготовление продукции. Поэтому без государственной поддержки бизнесу не выжить, заявил председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц 11 марта на круглом столе в ИД «Алтапресс».

«Мы десятилетиями стремились в рыночную экономику, в мировую систему разделения труда, интегрировались с мировым сообществом. И сегодня — в историческом плане в мгновение ока — все планы рухнули. Мы оказались в новой реальности, которую до конца осознать не можем, а её последствия проявятся позднее. Предприниматели всегда сталкивались с вызовами. Мы должны быть закалены, но то, что происходит сегодня, — новый формат. Нам важно устоять перед вызовами, найти способы решения возникающих проблем», — сказал он.

Кредиты и тарифы

Санкции западных стран в первую очередь ударили по предприятиям, которые используют в работе импортное оборудование. Заместитель директора компании «Алтан» (производит макаронные изделия) Ольга Карюкина отметила: им предстоит искать новых поставщиков оборудования, запчастей и комплектующих, а также решить вопрос с упаковкой.

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По информации алтайских предпринимателей, она (упаковочная продукция) подорожала в шесть раз, и до сих пор компании ежедневно получают письма о пересмотре цены. В таких условиях у предприятий снижаются оборотные средства, выручка, а долги копятся.

«У нас сформировался пакет предложений: предприятия нужно освободить от налога на прибыль или значительно снизить его. Мы также предлагаем сохранить ставку по всем действующим кредитам, выданным до 24 февраля, необходима поддержка предпринимателей и в льготном кредитовании. Необходимо урегулировать тарифы: не должно быть роста по электроэнергии», — сообщила она.

Решения «вчера»

В целом в поддержке нуждаются основные «локомотивы» региона — сельское хозяйство, машиностроение, строительство, металлопереработка, биофармкластер, отметил депутат АКЗС Юрий Матвейко. И антикризисные меры необходимо принимать уже сейчас.

«Предложения, которые мы будем транслировать, — это заморозить тарифы естественных монополий, льготное кредитование системообразующих отраслей. Впереди непростые времена. Губернатору мы уже направили обращение, подписанное представителями бизнес-объединений. Но решения надо принимать быстро», — сообщил он.

Все предложения бизнесменов Алтайский союз предпринимателей и Общероссийское движение предпринимателей сформируют в пакет и направят президенту России Владимиру Путину и правительству страны.

Кстати, о некоторых планируемых мерах поддержки бизнеса говорили 11 марта и в правительстве края на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона. Его провёл губернатор региона Виктор Томенко.

Так, малый и средний бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации планируют освободить от уплаты арендных платежей за государственное имущество; предприятиям, выпускающим товары (в том числе социально значимые продовольственные товары первой необходимости) помогут в получении мер господдержки.

В правительстве пообещали, что организациям АПК, в том числе малому и среднему предпринимательству, край будет помогать в привлечении кредитных ресурсов и займов на льготных условиях. Компаниям региона также предоставят субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

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Что предложили предприниматели на кругом столе?

— снизить тарифы по страховым взносам, они не должны превышать 15%;

— отменить на год или снизить налог на прибыль, установив его в размере 10% от чистой прибыли;

— расширить перечень социально значимых товаров, облагаемых НДС по ставке 10%;

— снизить ставку НДФЛ до 8%;

— предоставить на 12 месяцев отсрочки по уплате основного долга и процентов по кредитам и займам субъектов малого и среднего предпринимательства по всем выданным кредитам;

— увеличить финансирование в рамках льготного кредитования малого и среднего предпринимательства на 40%;

— отменить обязательную маркировку товаров;

— установить ставку в размере не более 0,5% от кадастровой стоимости имущества и установить дифференцированную ставку от кадастровой стоимости;

— прочие предложения.