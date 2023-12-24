Экономист предупредила о росте минимальной цены на пачку сигарет

По мнению специалиста, на количество курильщиков это не повлияет

24 декабря 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о том, что минимальная розничная цена на пачку сигарет может вырасти с 112 до 117 рублей. Ее слова передает агентство "Прайм".

По словам специалиста, акциз вырастет сильнее, чем ожидалось, а разница составит примерно 3%.

"Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета", – сказала Лебединская.

Она отметила, что такие изменения, скорее всего, не повлияют на количество курильщиков, но выразила надежду на то, что увеличение акциза отпугнет возможных новых потребителей. В том числе и молодежь.