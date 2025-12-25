Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки в России до 11% к концу 2026 года

По мнению эксперта, Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику, и ставка может достичь этого уровня после серии понижений

25 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ключевая ставка Банка России может опуститься до 11–12,5% к концу 2026 года. Такой прогноз в интервью "Газете.ru" дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист считает, что регулятор продолжит политику смягчения, начатую в июне 2025 года, но будет действовать осторожно. По его мнению, на ближайшем заседании в феврале 2026 года ставка может быть снижена с нынешних 16 до 15%, что станет шестым понижением подряд.

«С учетом складывающейся социально-экономической ситуации <...> мы вполне можем увидеть к концу 2026 года ключевую ставку на уровне 11–12,5%», – отметил Балынин.

Эксперт подчеркнул, что ставки по банковским вкладам и кредитам традиционно следуют за ключевой. По его словам, банковский вклад и в 2026 году останется одним из лучших и самых надежных инструментов для сбережений благодаря системе страхования вкладов.

Отдельно Балынин прокомментировал влияние ставки на валютный курс. По его мнению, в текущих условиях Банк России не оказывает прямого воздействия на курс рубля через изменение ключевой ставки. Снижение является частью политики, нацеленной на устойчивый экономический рост, а курс будет формироваться на прочной основе независимо от решений регулятора.

Напомним, в 2025 году Банк России уже пять раз снижал ключевую ставку – с 21 до 16%. Очередное заседание по вопросу ставки запланировано на февраль 2026 года.