Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%
Кредитная активность среди населения остается высокой
19 декабря 2025, 18:03, ИА Амител
19 декабря 2025 года Центробанк России снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», – сказано в заявлении ЦБ РФ.
В пресс-службе регулятора уточнили, что Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. Это необходимо для возвращения инфляции к цели.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция к 2026-му снизится до 4–5%.
18:43:38 19-12-2025
максимальная ставка вклада в банках 16 !!!
"Это я удачно зашёл )))"
08:44:35 22-12-2025
Очередное издевательство над народом, со стороны ЦБ