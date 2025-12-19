Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%

Кредитная активность среди населения остается высокой

19 декабря 2025, 18:03, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

19 декабря 2025 года Центробанк России снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», – сказано в заявлении ЦБ РФ.

В пресс-службе регулятора уточнили, что Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. Это необходимо для возвращения инфляции к цели.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция к 2026-му снизится до 4–5%.