10 ноября 2025, 13:08, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял 73-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат, а Республика Алтай – 59-е, сообщает РИА Новости.

Ранжирование провели по трем критериям: доля работников на крупных и средних предприятиях с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе. Оценка производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах с сентября 2024 года по август 2025 года и распределении зарплаты.

«В Алтайском крае доля работающих с зарплатой выше 200 тысяч рублей – 1,3%. Доля работающих с зарплатой ниже 45 тысяч рублей – 41,9%. Диапазон типичных зарплат в регионе – от 35 тысяч до 72 тысяч», – говорится в исследовании.

В Республике Алтай более 200 тысяч рублей получают 1,9% работающих в регионе, а ниже 45 тысяч – 35,8%. Диапазон типичных зарплат – от 38 тысяч до 76 тысяч.

Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (15-е место), где 8,1% работающих получают более 200 тысяч. Менее 45 тысяч зарабатывают лишь 18%. При этом диапазон средних зарплат составляет 52–125 тысяч рублей.

Лидером по уровню и распределению зарплат стал Чукотский автономный округ. Там только 2,6% работающих зарабатывают менее 45 тысяч рублей, а более 200 тысяч имеют 36,5%. Москва находится на втором месте: 26% – более 200 тысяч и 6,6% – менее 45 тысяч.

На последнем месте находятся Кабардино-Балкарская Республика (0,6 и 62,3%), Чеченская Республика (0,6 и 74,5%) и Республика Ингушетия (0,5 и 77,1%).

