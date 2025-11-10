По зарплатам — в конце рейтинга. Сколько жителей Алтая получают меньше 45 тысяч рублей
Диапазон типичных зарплат в регионе – от 35 тысяч до 72 тысяч
10 ноября 2025, 13:08, ИА Амител
Алтайский край занял 73-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат, а Республика Алтай – 59-е, сообщает РИА Новости.
Ранжирование провели по трем критериям: доля работников на крупных и средних предприятиях с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе. Оценка производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах с сентября 2024 года по август 2025 года и распределении зарплаты.
«В Алтайском крае доля работающих с зарплатой выше 200 тысяч рублей – 1,3%. Доля работающих с зарплатой ниже 45 тысяч рублей – 41,9%. Диапазон типичных зарплат в регионе – от 35 тысяч до 72 тысяч», – говорится в исследовании.
В Республике Алтай более 200 тысяч рублей получают 1,9% работающих в регионе, а ниже 45 тысяч – 35,8%. Диапазон типичных зарплат – от 38 тысяч до 76 тысяч.
Среди регионов Сибири выше всего расположился Красноярский край (15-е место), где 8,1% работающих получают более 200 тысяч. Менее 45 тысяч зарабатывают лишь 18%. При этом диапазон средних зарплат составляет 52–125 тысяч рублей.
Лидером по уровню и распределению зарплат стал Чукотский автономный округ. Там только 2,6% работающих зарабатывают менее 45 тысяч рублей, а более 200 тысяч имеют 36,5%. Москва находится на втором месте: 26% – более 200 тысяч и 6,6% – менее 45 тысяч.
На последнем месте находятся Кабардино-Балкарская Республика (0,6 и 62,3%), Чеченская Республика (0,6 и 74,5%) и Республика Ингушетия (0,5 и 77,1%).
Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по материальному благополучию.
13:40:46 10-11-2025
Ну почему...почему ??
14:16:14 10-11-2025
Гость (13:40:46 10-11-2025) Ну почему...почему ??... Значит не шибко кого либо заботит положение края по уровню жизни населения.А если отсюда ещё и высасывать ,а бюджет давать нищенский ,то чего же можно ожидать.Чудес не бывает.
15:17:43 10-11-2025
Акакий (14:16:14 10-11-2025) Значит не шибко кого либо заботит положение края по уровню ... Можно уточнить, кого это должно заботить?
08:58:09 11-11-2025
Гость (15:17:43 10-11-2025) Можно уточнить, кого это должно заботить?... Интересный ,вы ,товарищ(или господин).Как в грудь стучать с разных трибун ,им несть числа,а как что то сделать для развития края так "кого это должно заботить".Их,уважаемый,их должно заботить.Все руководство и многочисленные партии.Меньше слов ,а больше дел.А то сидеть и не высовываться оно ,конечно,хорошо,а рот открыть ,чтобы чего то добиться чревато.
16:00:25 10-11-2025
Ниже 45 тысяч рублей – 41,9%.
Практически половина населения края получает зарплату НИЖЕ 45 ТЫСЯЧ. Это статистика...Добавить нечего...
16:22:07 10-11-2025
Сдвигов нет? Опять практически в самом конце?
Только не надо опять про " повышение " писать. В статье очень в оворящие цифры!!!!
21:22:50 10-11-2025
Гость (16:22:07 10-11-2025) Сдвигов нет? Опять практически в самом конце? Только не ... Брехня полная,а не цифры. Каждый месяц то да потому
16:43:23 10-11-2025
Раз за разом постят эту консерву когда писать больше не о чем для бурления желчи у папищегов. Тыва или республика Алтай с экономикой ветряка и кизяка,с населением размером с Бийск,а также без жд дороги выше края в рейтинге? Ну ясно,выезжаю туда на пмж ахах. Хотя нет. Лучше на Чукотку. Чукотка в рейтинге на самом высоком месте поскольку там живет народа меньше чем в Новоалтайске,а контор копалок природных ресурсов с белыми высокими зп много. Вот и весь "успех". Кстати "Москва находится на втором месяце" чего?
16:50:34 10-11-2025
По зарплатам — в конце рейтинга.
Да быть такого не может! Так часто пишут ,что в крае зарплату поднимают! Убеждают, что зарплата растет быстрыми темпами. А тут опять в конце рейтинга?
Не может такого быть!!!
17:45:55 10-11-2025
Москва находится на втором месяце: )))
18:10:09 10-11-2025
Что не так с Алтайским краем...?
21:21:20 10-11-2025
В КБР,ЧР и РИ почти вся экономика теневая
09:02:49 11-11-2025
Гость (21:21:20 10-11-2025) В КБР,ЧР и РИ почти вся экономика теневая... А какая там экономика?Я даже представить не могу.Что они производят?По моему они ,попросту ,работают сами на себя и весьма довольны жизнью.
23:38:02 10-11-2025
А какой процент работающего населения получает МРОТ??? Где цифры