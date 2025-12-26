Экс-гендиректор "Кучуксульфата" Гамаюнов выплатил более 70 млн рублей за мошенничество

Деньги полностью выплачены потерпевшей стороне

26 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Василий Гамаюнов / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Судебные приставы Новосибирской области завершили исполнительное производство в отношении предпринимателя, который возместил свыше 70 миллионов рублей ущерба за мошеннические действия. По данным регионального управления ФССП, деньги полностью выплачены потерпевшей стороне, в качестве которой выступило предприятие из Алтайского края, пишет "Банкфакс".

Как сообщили в ведомстве, бизнесмен в течение нескольких лет завышал стоимость информационно-детективных услуг, оказываемых его компанией. За эти действия его привлекли к уголовной ответственности, а имущество арестовали. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы условно, обязав возместить причиненный ущерб в рамках гражданского судопроизводства. После поступления исполнительного листа должник в короткий срок внес всю сумму на депозитный счет, после чего средства были перечислены пострадавшей организации.

«Судя по деталям дела, речь идет о бывшем генеральном директоре АО "Кучуксульфат" Василии Гамаюнове. Ранее Арбитражный суд Алтайского края признал недействительными две сделки, заключенные прежним руководством предприятия с подконтрольными ему контрагентами, – на охрану производства и детективно-информационное обслуживание, в необходимости которых после перехода компании в государственную собственность усомнились», – отмечает издание.

По данным следствия, с 2012 по 2021 год предприниматель похитил средства предприятия на сумму 142,6 миллиона рублей. В итоге суд приговорил его к условному сроку лишения свободы и частично удовлетворил гражданский иск о взыскании 70 миллионов рублей, которые теперь полностью погашены.

В 2021 году прокуратура по суду добилась возвращения 100% акций "Кучуксульфата" в собственность государства – ведомство установило, что приватизация была незаконной. Суд встал на сторону прокуратуры и передал акции общества Росимуществу. Однако в 2023 году "Кучуксульфат" вновь перешел в частное владение компании "Росхим", купившей 100% акций предприятия.

Также отметим, что Гамаюнов являлся акционером и председателем совета директоров "Кучуксульфата" и как предприниматель оказывал обществу услуги по детективному и детективно-информационному обслуживанию и обеспечению экономической безопасности.