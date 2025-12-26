Экс-гендиректор "Кучуксульфата" Гамаюнов выплатил более 70 млн рублей за мошенничество
Деньги полностью выплачены потерпевшей стороне
26 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
Судебные приставы Новосибирской области завершили исполнительное производство в отношении предпринимателя, который возместил свыше 70 миллионов рублей ущерба за мошеннические действия. По данным регионального управления ФССП, деньги полностью выплачены потерпевшей стороне, в качестве которой выступило предприятие из Алтайского края, пишет "Банкфакс".
Как сообщили в ведомстве, бизнесмен в течение нескольких лет завышал стоимость информационно-детективных услуг, оказываемых его компанией. За эти действия его привлекли к уголовной ответственности, а имущество арестовали. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы условно, обязав возместить причиненный ущерб в рамках гражданского судопроизводства. После поступления исполнительного листа должник в короткий срок внес всю сумму на депозитный счет, после чего средства были перечислены пострадавшей организации.
«Судя по деталям дела, речь идет о бывшем генеральном директоре АО "Кучуксульфат" Василии Гамаюнове. Ранее Арбитражный суд Алтайского края признал недействительными две сделки, заключенные прежним руководством предприятия с подконтрольными ему контрагентами, – на охрану производства и детективно-информационное обслуживание, в необходимости которых после перехода компании в государственную собственность усомнились», – отмечает издание.
По данным следствия, с 2012 по 2021 год предприниматель похитил средства предприятия на сумму 142,6 миллиона рублей. В итоге суд приговорил его к условному сроку лишения свободы и частично удовлетворил гражданский иск о взыскании 70 миллионов рублей, которые теперь полностью погашены.
В 2021 году прокуратура по суду добилась возвращения 100% акций "Кучуксульфата" в собственность государства – ведомство установило, что приватизация была незаконной. Суд встал на сторону прокуратуры и передал акции общества Росимуществу. Однако в 2023 году "Кучуксульфат" вновь перешел в частное владение компании "Росхим", купившей 100% акций предприятия.
Также отметим, что Гамаюнов являлся акционером и председателем совета директоров "Кучуксульфата" и как предприниматель оказывал обществу услуги по детективному и детективно-информационному обслуживанию и обеспечению экономической безопасности.
19:15:30 26-12-2025
Как так, украл 142,6 млн, обязали вернуть 70 + условный срок. Таких сажать надо минимум лет на 10 и штраф в пятикратном размере, чтобы другие задумались.
19:26:18 26-12-2025
Гость (19:15:30 26-12-2025) Как так, украл 142,6 млн, обязали вернуть 70 + условный срок...
Напрашивается вопрос: "А чё, так можно было?"
23:50:32 26-12-2025
Гость (19:15:30 26-12-2025) Как так, украл 142,6 млн, обязали вернуть 70 + условный срок... Уровень рентабельности 103,7% весьма не плохо, прям супер.
20:03:30 26-12-2025
Почему за хищение в столь особо крупном размере преступник "лишился свободы" не де-факто, а всего лишь условно (не говоря уже о том, что в советское время ему вообще могла бы 'вышка' светить!)?
20:30:12 26-12-2025
Вот поэтому эти все нувориши боятся социализма. Это при капитализме вор имеет гордое звание коммерсант.
10:12:51 27-12-2025
Гость (20:30:12 26-12-2025) Вот поэтому эти все нувориши боятся социализма. Это при капи...
Нет, не поэтому! Все эти нувориши родились и выросли при социализме. Более того, подавляющее большинство из них были коммунистами и хранят партбилет члена КПСС. Просто они люди такие, приспособленцы, карьеристы и им не важно при каком строе они живут. Главное чтобы им было хорошо, чтобы они чувствовали своё преимущество над другими в средствах, во влиянии, во власти...
23:56:24 26-12-2025
90 не заканчиваются, а ведь уже 25 лет прошло, а мы застряли в этом промежутке времени, у одного бизнес забрало государство и другому отдало, какая прелесть.
10:05:23 27-12-2025
Из этих гамаюнов можно целые полки формировать - трудовые, и на заводы. Так бы и производство подняли, и культуру, и быт в стране.
12:03:33 27-12-2025
Когда Сталина ругают за репрессии помните про таких...
10:54:39 28-12-2025
предприниматель похитил средства предприятия на сумму 142,6 миллиона рублей. В итоге суд приговорил его к условному сроку лишения свободы и частично удовлетворил гражданский иск о взыскании 70 миллионов рублей
Клюшникову за три недоказанных миллиона в сизо держали. Давление она могла оказать, мафиози злостная. Фемидушка ты наша позорная....