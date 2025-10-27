Апелляционный суд смягчил приговор экс-гендиректору "Кучуксульфата" Гамаюнову

Ранее Василий Гамаюнов получил пять лет условно за мошенничество в особо крупном размере

27 октября 2025, 14:05, Антон Дегтярев

Василий Гамаюнов / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Алтайский краевой суд 27 октября 2025 года в апелляционной инстанции смягчил приговор экс-гендиректору АО "Кучуксульфат" Василию Гамаюнову, которому ранее дали пять лет условно за особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Теперь срок ему сократили на полгода. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Новый приговор

Алтайский краевой суд сократил Гамаюнову условный срок с пяти до четырех с половиной лет лишения свободы, испытательный срок также уменьшили с трех до двух с половиной лет.

Из приговора исключили двухлетний запрет на частную детективную и сыскную деятельность. Еще суд решил частично удовлетворить гражданский иск "Кучуксульфата" к Гамаюнову и взыскать с подсудимого 70,1 млн рублей. Ранее этот иск суд первой инстанции оставил без удовлетворения.

Кроме того, описательно-мотивировочную часть решения изменили: было установлено, что Гамаюнов причинил ущерб предприятию с января 2017 года (а не с 2012 года, как в решении первой инстанции), и общий ущерб "Кучуксульфата" составил 94 млн рублей, а не более 140 млн рублей.

Отметим, что апелляцию на решение Благовещенского районного суда подали сам Гамаюнов, его адвокат и прокурор. Последний на суде первой инстанции запрашивал для Гамаюнова восемь лет колонии.

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

"Я всегда говорил и действовал честно"

Рассмотрение апелляционной жалобы стартовало 12 сентября и заняло четыре заседания. На финальном из них, 27 октября, Гамаюнов произнес последнее слово. Он отметил свои заслуги в работе в ФСБ и на "Кучуксульфате", а также подчеркнул, что не совершал преступлений, "ничего не нарушил", а решение первой инстанции в отношении него "несправедливо". Бывший гендиректор "Кучуксульфата" напомнил, что 51 свидетель дал показания о его невиновности в суде первой инстанции. Однако "их слова суд не учел", уверен Гамаюнов.

«Суд первой инстанции просто переписал обвинительное заключение в точной копии, не учитывая показания 51 свидетельства и копии документов. Обвинительное заключение не было основано на доказательствах – в основе лежали только предположения и события, не отвечающие фактическим обстоятельствам по делу <...>. При имеющихся доказательствах невиновности суд сделал вывод о якобы имеющих место инкриминируемых мне событиях и действиях», – подчеркнул он.

Также Гамаюнов попросил краевой суд не направлять дело на новое рассмотрение, о котором настаивала прокуратура, так как процесс уже негативно повлиял на состояние его здоровья и на благополучие семьи, объяснил подсудимый. Требование Гамаюнов назвал "продолжением уголовных репрессий" против него.

«Я с чистой совестью могу смотреть в глаза своим друзьям, партнерам, бывшим собственникам, управленцам "Кучуксульфата" – всем, с кем мы строили и развивали это предприятие. Я всегда говорил и действовал честно. Мои слова никогда не расходились с делами. И я горжусь тем, что за мной нет ни одной нечестной сделки в жизни. Никто никогда меня не упрекал в нечестной сделке. Ни одного обманутого человека не было за моей спиной. Мне никто не выдвигал претензии даже. Я отвечал за свои слова всегда и говорил, что главная сила – это закон», – рассказал Гамаюнов.

В конце своей речи экс-гендиректор "Кучуксульфата" попросил судей апелляционной инстанции "восстановить справедливость", а именно: отменить приговор первой инстанции и оправдать его.

Василий Гамаюнов на суде / Фото: amic.ru

За что осудили Гамаюнова?

27 июня 2025 года Благовещенский районный суд дал Василию Гамаюнову пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права заниматься частной детективной (сыскной) деятельностью на два года по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие пришло к выводу, что с 1 января 2012 по 31 декабря 2021-го бывший гендиректор "Кучуксульфата" путем обмана и злоупотребления доверием похитил 142,6 млн рублей, которые принадлежали обществу. В 2023 году Гамаюнова начали судить, тогда же его признали банкротом. Также Росимущество требовало взыскать с него почти 190 млн рублей, уплаченных по сделкам в 2012–2019 и в 2021–2022 годах.

В 2021 году прокуратура по суду добилась возвращения 100% акций "Кучуксульфата" в собственность государства – ведомство установило, что приватизация была незаконной. Суд встал на сторону прокуратуры и передал акции общества Росимуществу. Однако в 2023 году "Кучуксульфат" вновь перешел в частное владение компании "Росхим", купившей 100% акций предприятия.

Также отметим, что Гамаюнов являлся акционером и председателем совета директоров "Кучуксульфата" и как предприниматель оказывал обществу услуги по детективному и детективно-информационному обслуживанию и обеспечению экономической безопасности.