Экс-главе Барнаульского жилфонда Авдюхиной не стали менять приговор

Чиновницу осудили за мошенничество в особо крупном размере

06 декабря 2025, 13:05, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле апелляционный суд оставил в силе решение суда в отношении Людмилы Авдюхиной, признанной виновной в масштабном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авдюхина, ранее возглавлявшая ООО "Жилфонд Барнаул", была осуждена за хищение средств клиентов, которые она представляла как инвестиции или оплату посреднических услуг в сфере недвижимости. В результате ее действий пострадали 32 человека, а общая сумма ущерба составила более 121 миллиона рублей. После задержания в Аргентине она была выдана России.

В августе Индустриальный районный суд Барнаула приговорил Авдюхину к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 800 тысяч рублей в соответствии со статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"). Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра приговора.