Экс-главе Барнаульского жилфонда Авдюхиной не стали менять приговор
Чиновницу осудили за мошенничество в особо крупном размере
06 декабря 2025, 13:05, ИА Амител
В Барнауле апелляционный суд оставил в силе решение суда в отношении Людмилы Авдюхиной, признанной виновной в масштабном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авдюхина, ранее возглавлявшая ООО "Жилфонд Барнаул", была осуждена за хищение средств клиентов, которые она представляла как инвестиции или оплату посреднических услуг в сфере недвижимости. В результате ее действий пострадали 32 человека, а общая сумма ущерба составила более 121 миллиона рублей. После задержания в Аргентине она была выдана России.
В августе Индустриальный районный суд Барнаула приговорил Авдюхину к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 800 тысяч рублей в соответствии со статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"). Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра приговора.
09:41:19 08-12-2025
важный момент - увела 120 млн, а штраф - 800тыр - !?
возмещение 120 млн то присудили или нет?
это очень важно с точки зрения социальной справедливости, а вы упустили
11:01:23 08-12-2025
Что значит "чиновницу"? Она наемный менеджер. Никакого отношения к гослужащим она не имела.