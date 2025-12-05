Экс-главе "Жилфонда Барнаул" Людмиле Авдюхиной не изменили срок в апелляции

Жалобу на приговор в Алтайский краевой суд подали представитель потерпевшего и прокурор

05 декабря 2025, 15:48, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Экс-главе "Жилфонда Барнаул" Людмиле Авдюхиной, которая ранее получила семь лет колонии за особо крупное мошенничество, не изменили срок в апелляционной инстанции Алтайского краевого суда. Заседание состоялось 5 декабря 2025 года.

«Суд не изменил срок Авдюхиной, но приговор незначительно скорректировал. В частности, снял ответственность с "Жилфонда Барнаул" за сделки Авдюхиной и убрал ее согласие на экстрадицию как смягчающее обстоятельство. Также внес в решение незначительные правки», – рассказал корреспондент amic.ru из зала суда.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Как прошел суд?

Апелляцию по делу Авдюхиной должны были рассмотреть еще 21 ноября 2025 года, однако из-за болезни адвоката заседание перенесли на 5 декабря 2025 года. Жалобы на приговор подали прокурор и представитель потерпевшего ООО "Жилфонд Барнаул" (ныне – "Недвижимость Барнаул"), которые потребовали ужесточить наказание для Авдюхиной. Гособвинитель, как и прежде, запрашивал для осужденной девять лет колонии общего режима – то есть на два года больше, чем она получила по приговору первой инстанции. Также прокурор запросила штраф 800 тысяч рублей.

В своем выступлении гособвинитель отметила, что суд необоснованно признал ряд смягчающих обстоятельств по делу Авдюхиной – например, частичное признание вины и раскаяние в содеянном, а также согласие быть экстрадированной в Россию. По слова гособвинителя, Авдюхина не признала вины на суде первой инстанции, и в деле нет информации о том, что она давала согласие на экстрадицию. Также прокурор отметила, что Авдюхина причинила вред деловой репутации "Жилфонда Барнаул" и этот пункт надо внести в приговор.

Представитель потерпевшего ООО "Жилфонд Барнаул" (ныне – "Недвижимость Барнаул") Алексей Филичкин посчитал, что суд необоснованно отказал в исках нескольких пострадавших к осужденной. Он полностью поддержал требования гособвинения и также подчеркнул, что Авдюхина причинила вред деловой репутации "Жилфонда Барнаул", и само общество не является ответственным за сделки, которые совершала осужденная.

Представители других потерпевших по делу, которые судятся с "Жилфондом Барнаул" по гражданским делам, назвали приговор законным и отметили, что их клиенты работали с ООО "Жилфонд Барнаул", от имени которого действовала Авдюхина.

Адвокат Авдюхиной Николай Городилов выступил против удовлетворения жалоб прокурора и представителя "Жилфонда Барнаул". Он отметил, что причинение вреда деловой репутации "Жилфонда Барнаул" не подтверждено объективными данными и не установлено. Также, согласно приговору, преступные действия Авдюхина совершала в 2022 году и ее нельзя осудить за последующие события, касающиеся деловой репутации "Жилфонда Барнаул" (например, публикации о деле в СМИ).

По поводу экстрадиции Городилов отметил, что в деле есть документ, в котором говорится о "добровольном согласии Авдюхиной на экстрадицию". Что касается признания вины, то, по словам Городилова, его подзащитная высказала сожаление о содеянном и частично признала вину в преступлении.

"Назначенное приговором наказание весьма сурово и не является несправедливым вследствие чрезмерной мягкости", – подчеркнул защитник.

Сама Авдюхина поддержала позицию своего адвоката. Также она подчеркнула, что чувствует "глубочайшее сожаление", что общается со всеми участниками процесса "в таком формате". Она отметила, что по поводу признания вины "есть нюансы", однако она "чувствует ответственность". В итоге Авдюхина принесла извинения "Жилфонду Барнаул" и другим потерпевшим.

За что осудили Авдюхину?

Напомним, в августе 2025 года Индустриальный районный суд приговорил Людмилу Авдюхину к семи годам колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Авдюхина с 15 марта по 15 декабря 2022 года похитила более 121,3 млн рублей у 31 жителя Алтайского края. Деньги она брала у клиентов по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для вложений в недвижимость в качестве инвестиций. Подробнее о ее "схеме" можно почитать здесь.

Следствия считает, что после хищения денег Авдюхина уехала с мужем, дочерью и свекровью в аргентинский Буэнос-Айрес. Там в январе 2024 года экс-главу "Жилфонда Барнаул" задержал Интерпол. В апреле Авдюхину доставили в Барнаул, а в сентябре 2024-го ее начали судить по делу о мошенничестве.