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Экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину экстрадировали в Россию. Видео

29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса женщину передали российской стороне

04 марта 2024, 14:30, ИА Амител

Опубликовано видео передачи российским правоохранителям экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую задержали в Аргентине. Кадры появились на сайте "МВД Медиа".

Напомним, Авдюхина находилась в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей, принадлежавших клиентам компании. 

2 января 2024 года женщину задержали в Аргентине. 29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса ее передали российской стороне.

Как сообщили amic.ru, Авдюхину доставят в Барнаул для проведения следственных действий.

Барнаул недвижимость громкое дело Мошенники

Комментарии 19

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ВВП

14:31:31 04-03-2024

Довольная, лыбиться))

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Гость

14:48:28 04-03-2024

ВВП (14:31:31 04-03-2024) Довольная, лыбиться))... Непонятно от чего самолюбование, видимо, защитная реакция, остатки совести....

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Гость

14:35:05 04-03-2024

а улыбка у неё на моське , это профессиональное или психоз?

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Гость

14:46:28 04-03-2024

Гость (14:35:05 04-03-2024) а улыбка у неё на моське , это профессиональное или психоз?... Второе

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Гость

14:49:09 04-03-2024

Гость (14:35:05 04-03-2024) а улыбка у неё на моське , это профессиональное или психоз?... У всех вопрос закономерный! От безысходности, "нервенное"!

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Гость

14:39:23 04-03-2024

Никак не могу понять, стоило оно того?! Что тот же Шеломенцев, высокие должности, статус, энергичные, молодые. Что называется -живи себе в удовольствие. А теперь потеря всего...

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Гость

15:23:22 04-03-2024

Гость (14:39:23 04-03-2024) Никак не могу понять, стоило оно того?! Что тот же Шеломенце... Она же не мешок картошки украла и не ведро карасей, а сотни миллионов, так что ей особо нечего боятся и она это прекрасно знает.

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Гость

20:42:40 04-03-2024

Гость (15:23:22 04-03-2024) Она же не мешок картошки украла и не ведро карасей, а сотни ... Вот вы глупые, она украла не из бюджета, а у частной компании(компании пришлось продавать офисы и рассчитываться с людьми). Как раз и будет, даже очень

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Гость

15:25:27 04-03-2024

Гость (14:39:23 04-03-2024) Никак не могу понять, стоило оно того?! Что тот же Шеломенце... Так на должностях другого склада личностей и не бывает. Аферизм в крови, без него - ломка. Тех, которые спалились ничтожный процент - погрешность.

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Гость

14:53:53 04-03-2024

Рожа довольная, наглая, видать лямы уже попрятала хорошо!

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гость

14:58:22 04-03-2024

Карма настигла агента....Чушка она.... По понятиям она бкудет "чушкой"

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Гость с юга.

15:10:10 04-03-2024

Чего потеря? Их ещё не осудили и не закрыли. Не осудят и не посадят. И уж точно ничего не конфискуют)))

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Гость

17:41:33 04-03-2024

Гость с юга. (15:10:10 04-03-2024) Чего потеря? Их ещё не осудили и не закрыли. Не осудят и не ... Штанину с Еремеем забыли? так и эта, долларов в рот насует кому надо и условку как Штань получит.

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Южанин

18:19:27 04-03-2024

Гость с юга. (15:10:10 04-03-2024) Чего потеря? Их ещё не осудили и не закрыли. Не осудят и не ... ну тогда остается расстрел, люди на грани а те кого обокрали особенно.
так что пускай пока лыбится, как только наступят последствия улыбка сойдет на нет.
такие плачут когда их лишают шикарных домов, дорогих машин и кучи денег, когда станут бомжами вот тогда осознают.

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горожанка

15:24:49 04-03-2024

вот жаба, стольких людей обманула

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Элен без ребят

16:09:35 04-03-2024

горожанка (15:24:49 04-03-2024) вот жаба, стольких людей обманула... мне интересно кто и почему минусил ваш коммент?

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Гость

16:02:50 04-03-2024

Дама с заначкой

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Гость

16:35:00 04-03-2024

Свободу Анджеле Дэвис!

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Гость

21:06:15 04-03-2024

ВВП (14:31:31 04-03-2024) Довольная, лыбиться))... знает, что отмажут?

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