Экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину экстрадировали в Россию. Видео

29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса женщину передали российской стороне

04 марта 2024, 14:30, ИА Амител

Опубликовано видео передачи российским правоохранителям экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую задержали в Аргентине. Кадры появились на сайте "МВД Медиа".

Напомним, Авдюхина находилась в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей, принадлежавших клиентам компании.

2 января 2024 года женщину задержали в Аргентине. 29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса ее передали российской стороне.

Как сообщили amic.ru, Авдюхину доставят в Барнаул для проведения следственных действий.