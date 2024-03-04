Экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину экстрадировали в Россию. Видео
29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса женщину передали российской стороне
04 марта 2024, 14:30, ИА Амител
Опубликовано видео передачи российским правоохранителям экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую задержали в Аргентине. Кадры появились на сайте "МВД Медиа".
Напомним, Авдюхина находилась в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн рублей, принадлежавших клиентам компании.
2 января 2024 года женщину задержали в Аргентине. 29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса ее передали российской стороне.
Как сообщили amic.ru, Авдюхину доставят в Барнаул для проведения следственных действий.
14:31:31 04-03-2024
Довольная, лыбиться))
14:48:28 04-03-2024
ВВП (14:31:31 04-03-2024) Довольная, лыбиться))... Непонятно от чего самолюбование, видимо, защитная реакция, остатки совести....
14:35:05 04-03-2024
а улыбка у неё на моське , это профессиональное или психоз?
14:46:28 04-03-2024
Гость (14:35:05 04-03-2024) а улыбка у неё на моське , это профессиональное или психоз?... Второе
14:49:09 04-03-2024
Гость (14:35:05 04-03-2024) а улыбка у неё на моське , это профессиональное или психоз?... У всех вопрос закономерный! От безысходности, "нервенное"!
14:39:23 04-03-2024
Никак не могу понять, стоило оно того?! Что тот же Шеломенцев, высокие должности, статус, энергичные, молодые. Что называется -живи себе в удовольствие. А теперь потеря всего...
15:23:22 04-03-2024
Гость (14:39:23 04-03-2024) Никак не могу понять, стоило оно того?! Что тот же Шеломенце... Она же не мешок картошки украла и не ведро карасей, а сотни миллионов, так что ей особо нечего боятся и она это прекрасно знает.
20:42:40 04-03-2024
Гость (15:23:22 04-03-2024) Она же не мешок картошки украла и не ведро карасей, а сотни ... Вот вы глупые, она украла не из бюджета, а у частной компании(компании пришлось продавать офисы и рассчитываться с людьми). Как раз и будет, даже очень
15:25:27 04-03-2024
Гость (14:39:23 04-03-2024) Никак не могу понять, стоило оно того?! Что тот же Шеломенце... Так на должностях другого склада личностей и не бывает. Аферизм в крови, без него - ломка. Тех, которые спалились ничтожный процент - погрешность.
14:53:53 04-03-2024
Рожа довольная, наглая, видать лямы уже попрятала хорошо!
14:58:22 04-03-2024
Карма настигла агента....Чушка она.... По понятиям она бкудет "чушкой"
15:10:10 04-03-2024
Чего потеря? Их ещё не осудили и не закрыли. Не осудят и не посадят. И уж точно ничего не конфискуют)))
17:41:33 04-03-2024
Гость с юга. (15:10:10 04-03-2024) Чего потеря? Их ещё не осудили и не закрыли. Не осудят и не ... Штанину с Еремеем забыли? так и эта, долларов в рот насует кому надо и условку как Штань получит.
18:19:27 04-03-2024
Гость с юга. (15:10:10 04-03-2024) Чего потеря? Их ещё не осудили и не закрыли. Не осудят и не ... ну тогда остается расстрел, люди на грани а те кого обокрали особенно.
так что пускай пока лыбится, как только наступят последствия улыбка сойдет на нет.
такие плачут когда их лишают шикарных домов, дорогих машин и кучи денег, когда станут бомжами вот тогда осознают.
15:24:49 04-03-2024
вот жаба, стольких людей обманула
16:09:35 04-03-2024
горожанка (15:24:49 04-03-2024) вот жаба, стольких людей обманула... мне интересно кто и почему минусил ваш коммент?
16:02:50 04-03-2024
Дама с заначкой
16:35:00 04-03-2024
Свободу Анджеле Дэвис!
21:06:15 04-03-2024
ВВП (14:31:31 04-03-2024) Довольная, лыбиться))... знает, что отмажут?