Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы
В 2014 году ему предъявили обвинение за растрату государственных средств
12 марта 2025, 14:20, ИА Амител
Михаил Саакашвили / Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату госсредств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
"Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о "пиджаках", – уточнила телекомпания.
Саакашвили обвинили в растрате госсредств в 2014 году. В Грузии процесс известен как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что на государственные деньги политик во время президентства приобрел пиджаки, пальто, наручные часы, оплатил сыну обучение, а также сделал косметические процедуры и взял в аренду дорогие автомобили и самолет.
14:36:21 12-03-2025
Можно не переживать. У нас такое не возможно.
14:57:51 12-03-2025
Гость (14:36:21 12-03-2025) Можно не переживать. У нас такое не возможно. ... У кого у вас? В Хохляндии?
13:51:08 13-03-2025
Гость (14:57:51 12-03-2025) У кого у вас? В Хохляндии?... В хохляндии тоже могут посадить за пиджаки. Их Зеля ходит оборвышем, даже государственные пиджаки пронюхал.
13:37:12 13-03-2025
Гость (14:36:21 12-03-2025) Можно не переживать. У нас такое не возможно. ... Однозначно!!! (сарказм никто не отменял).