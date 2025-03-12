Экс-президента Грузии Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы

В 2014 году ему предъявили обвинение за растрату государственных средств

12 марта 2025, 14:20, ИА Амител

Михаил Саакашвили / Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату госсредств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

"Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о "пиджаках", – уточнила телекомпания.

Саакашвили обвинили в растрате госсредств в 2014 году. В Грузии процесс известен как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что на государственные деньги политик во время президентства приобрел пиджаки, пальто, наручные часы, оплатил сыну обучение, а также сделал косметические процедуры и взял в аренду дорогие автомобили и самолет.