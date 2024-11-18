Средняя ставка по рыночной ипотеке выросла почти до 29%
Банки существенно увеличили ипотечные ставки
18 ноября 2024, 18:30, ИА Амител
Средняя ипотечная ставка для покупки жилья по рыночным программам за неделю увеличилась на 3 п.п. и превысила 28%, пишет РБК.
В крупных банках, которые выдают ипотечные кредиты, за неделю с 11 ноября значительно выросли ставки по кредитам как на новостройки, так и на вторичное жилье.
Например, Сбербанк увеличил ставки до 28,7%, ВТБ – до 29,45%. В среднем ставки рыночной ипотеки на новостройки поднялись до 26,44%, на "вторичку" – до 28,64%.
Помимо этого, Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет. Причина в том, что за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%.
На таком большом горизонте заемщики могут столкнуться с непредвиденными проблемами в обслуживании долга, считают в ЦБ.
19:15:43 18-11-2024
Нам же барнаульские ыксперты сегодня объяснили, что ставка больше никак не влияет на рынок недвижимости. Рубикон же пройден, существуют программы "покупки" низкой ставки и она всегда остаётся льготной. На крайний случай, клиенты всегда могут продать ненужный гараж или другую движимость или недвижимость. Рынок восстановился и начал опять расти, опережая укрепление рубля и инфляцию, но пока ещё не может догнать растущие доходы граждан.
09:48:55 19-11-2024
Гость (19:15:43 18-11-2024) Нам же барнаульские ыксперты сегодня объяснили, что ставка б... "На крайний случай, клиенты всегда могут купить ненужный гараж и жить в нём" - fixed
18:02:22 19-11-2024
Гость (09:48:55 19-11-2024) "На крайний случай, клиенты всегда могут купить ненужный гар... да не, вы неправильно поняли экзперда, он сказал, что если нет денег на бОльшую квартиру, то можно продать гараж и купить вместо однушки двушку или даже трешку.
19:39:41 18-11-2024
Ипотека это всегда кабала.
23:26:20 18-11-2024
рожайте больше детей)))
09:59:09 19-11-2024
Гость (23:26:20 18-11-2024) рожайте больше детей)))...
И это правильно не погашенную ипотеку загасят дети. И чем их больше тем лучше