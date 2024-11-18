Банки существенно увеличили ипотечные ставки

18 ноября 2024, 18:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Средняя ипотечная ставка для покупки жилья по рыночным программам за неделю увеличилась на 3 п.п. и превысила 28%, пишет РБК.

В крупных банках, которые выдают ипотечные кредиты, за неделю с 11 ноября значительно выросли ставки по кредитам как на новостройки, так и на вторичное жилье.

Например, Сбербанк увеличил ставки до 28,7%, ВТБ – до 29,45%. В среднем ставки рыночной ипотеки на новостройки поднялись до 26,44%, на "вторичку" – до 28,64%.

Помимо этого, Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет. Причина в том, что за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%.

На таком большом горизонте заемщики могут столкнуться с непредвиденными проблемами в обслуживании долга, считают в ЦБ.