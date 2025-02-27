Это произойдет из-за индексации выплат, прошедшей в начале 2025 года

27 февраля 2025, 08:47, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Некоторые категории российских пенсионеров в марте 2025 года получат пенсии меньше, чем в феврале. Это произойдет из-за январской индексации выплат, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова.

В январе пенсионеры получили выплату, проиндексированную на прогнозный уровень инфляции (7,3%). А в феврале стал известен ее реальный уровень, который оказался выше на 2,2%, то есть 9,5%.

"Поэтому за февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше", – пояснил эксперт.

Однако некоторые категории россиян получат в марте повышенные пенсии. Так, военные пенсии дополнительно увеличат на 4,4%. Они были проиндексированы в октябре 2024 года на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше (9,5%). Поэтому президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать выплаты военным пенсионерам в 2025 году.

"Прибавка в рублях зависит от каждого конкретного случая – на это влияют звание, должности, выслуга лет и другие факторы", – подчеркнули в агентстве.

Вместе с мартовскими выплатами военным пенсионерам, не получившим доплаты в феврале, начислят их автоматически за январь и февраль.