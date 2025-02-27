Эксперт объяснил, почему пенсии в марте могут быть меньше, чем в феврале
Это произойдет из-за индексации выплат, прошедшей в начале 2025 года
27 февраля 2025, 08:47, ИА Амител
Некоторые категории российских пенсионеров в марте 2025 года получат пенсии меньше, чем в феврале. Это произойдет из-за январской индексации выплат, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова.
В январе пенсионеры получили выплату, проиндексированную на прогнозный уровень инфляции (7,3%). А в феврале стал известен ее реальный уровень, который оказался выше на 2,2%, то есть 9,5%.
"Поэтому за февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше", – пояснил эксперт.
Однако некоторые категории россиян получат в марте повышенные пенсии. Так, военные пенсии дополнительно увеличат на 4,4%. Они были проиндексированы в октябре 2024 года на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше (9,5%). Поэтому президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать выплаты военным пенсионерам в 2025 году.
"Прибавка в рублях зависит от каждого конкретного случая – на это влияют звание, должности, выслуга лет и другие факторы", – подчеркнули в агентстве.
Вместе с мартовскими выплатами военным пенсионерам, не получившим доплаты в феврале, начислят их автоматически за январь и февраль.
09:11:03 27-02-2025
Лишь бы не дать ободрать отобрать
09:18:08 27-02-2025
Даже не знаю что делали бы , без этих экспертов, которые всегда могут помочь , объяснить.
09:43:45 27-02-2025
Меньше или больше на 300руб.? Даже смешно это обсуждать. Вчера купила кусочек масла и бутылку молока - это было уже 400руб.
09:47:20 27-02-2025
Пенс (09:43:45 27-02-2025) Меньше или больше на 300руб.? Даже смешно это обсуждать. Вче... вы масло с молоком?
и как ночка?
13:15:50 27-02-2025
Musik (09:47:20 27-02-2025) вы масло с молоком?и как ночка?... Не спала, блины пекла
09:51:40 27-02-2025
Когда собаке делать нечего... Так и профессору.
10:14:22 27-02-2025
А мы-то думали каждый месяц еще по 300 рубликов подкидывать будут.
11:44:01 27-02-2025
Средняя пенсия в Эстонии 350 евро или 31535 рублей. Нефти, газа,алмазов,удобрений, металла там нет.
18:34:12 27-02-2025
Цитата: ... "Поэтому за февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%....
Ерунда, в феврале я на самом деле получил пенсию на 9.5% больше декабрьской, но никакой доплаты недополученных в январе 2.2% не получил.