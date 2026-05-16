Эксперт по финансам назвал банкоматы, которых стоит остерегаться

Павел Анисимов посоветовал снимать деньги в отделениях своего банка и избегать уличных устройств в темных местах из-за риска установки скимминга

16 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Директор финансовой компании Павел Анисимов в интервью агентству "Прайм" дал рекомендации по безопасному снятию наличных. По его словам, лучше всего использовать банкоматы своего банка, расположенные в отделениях или охраняемых местах.

«Отдельный риск — банкоматы чужих банков, не входящих в партнерскую сеть. Расходы могут возникнуть с двух сторон: комиссия владельца устройства и тариф вашего банка. Перед крупным снятием проверьте условия в приложении», — пояснил эксперт.

Особую осторожность Анисимов советует проявлять в аэропортах, торговых центрах и туристических местах — там люди часто торопятся и забывают проверять комиссию. Уличные банкоматы в темных местах опасны из-за возможной установки скимминговых устройств.

Перед использованием стоит осмотреть банкомат: шатающийся картридер, следы клея или посторонние детали — повод отказаться от операции.