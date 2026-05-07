Остальную часть сбережений эксперт рекомендует держать в банковских вкладах, облигациях или инвестиционных фондах

07 мая 2026, 16:46, ИА Амител

Деньги. Фото: amic.ru

Россиянам рекомендуется иметь дома небольшой запас наличных на случай перебоев с интернетом, банкоматами или платежными системами. Финансовый советник Мария Ермилова, кандидат экономических наук и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, в беседе с "Газетой.Ru" посоветовала хранить не более 10% своих накоплений в наличной форме.

Согласно данным Центробанка, в марте объем наличных денег у россиян увеличился на 300 миллиардов рублей, достигнув 19,5 триллионов рублей. При этом каждый седьмой житель страны хранит свои деньги дома. Одной из причин этого может быть нестабильная работа мобильного интернета, что заставляет граждан и бизнес создавать резервный запас наличных для повседневных расчетов.

По мнению Ермиловой, в современных условиях хранение части средств в наличной форме может быть оправданным. Это позволяет избежать финансовых трудностей в случае временного отказа карт, онлайн-платежей, банкоматов или цифровых сервисов.

«Непродолжительные перебои с интернетом или цифровыми сервисами являются достаточным основанием для хранения дома небольшой суммы наличных, достаточной для покрытия расходов на одну-две недели. Это помогает не зависеть от карт и онлайн-платежей в чрезвычайных ситуациях. Однако превращать временные технические проблемы в постоянный стимул для хранения крупных сумм не стоит. В настоящее время серьезных трудностей с выдачей наличных или переводами не наблюдается, а большие суммы наличных дома могут создать больше рисков, чем пользы. Оптимальный размер наличных — не более 5-10% от всех сбережений», — подчеркнула Ермилова.

Она отметила, что эти деньги должны покрывать только базовые расходы на случай непредвиденных обстоятельств. Остальные сбережения лучше разместить на банковских депозитах, в облигациях, инвестиционных фондах или других инструментах, которые могут приносить доход и частично компенсировать инфляцию, считает экономист.

Ермилова также указала на основные недостатки хранения денег дома: постепенное обесценивание из-за отсутствия процентов, риск утраты из-за кражи, пожара, затопления или порчи, а также отсутствие государственной страховки, в отличие от банковских вкладов.

Рост наличных сбережений, по словам эксперта, может быть вызван как тревожностью населения, так и рациональной реакцией на новые бытовые риски.