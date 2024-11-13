Психолог объяснила, почему женщины не хотят рожать детей и виноваты ли мужчины
Проблема еще и в том, что мужская роль в семье часто оказывается неопределенной или второстепенной
13 ноября 2024, 14:10, ИА Амител
Выбор карьеры у современных россиянок в качестве приоритета как психологический феномен может быть объяснен рядом факторов, отметила замдиректора Института клинической психологии и социальной работы им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Екатерина Орлова.
"Во-первых, изменение социальных парадигм и культурных стереотипов стимулирует многих женщин к самореализации за пределами семейных ценностей. Во-вторых, многие женщины стремятся к финансовой независимости, что побуждает их вставать на путь высоких карьерных достижений и активно участвовать в продвижении по служебной лестнице. В-третьих, большое количество женщин получает высшее образование и стремится реализовать на практике свои навыки", – пояснила кандидат медицинских наук.
Кроме того, социальные сети и масс-медиа активно способствуют распространению образов успешных женщин, вдохновляя девушек на достижения в профессиональной сфере.
Супружество и родительство, указала клинический психолог, обязывают молодых людей к ответственности и отказу от легкомысленного удовольствия ради благополучия следующего поколения и требуют личностных "жертв". Это заставляет некоторых даже сторониться идеи создания семьи.
Орлова отметила, что низкая рождаемость зачастую связывается с виной женщин, а мужчины "остаются в тени". Происходит это из-за того, что общество склонно воспринимать женщину как главную хранительницу домашнего очага и ответственную за продолжение рода.
"Этот стереотип зачастую приводит к тому, что именно на женщину возлагаются большие обязательства и ожидания, связанные с деторождением и воспитанием детей", – указала психолог.
При этом мужская роль в семье часто оказывается неопределенной или второстепенной, в результате чего их вклад в вопрос рождаемости недооценен.
"Низкая рождаемость становится отражением не только выбора женщин, но и общей социальной структуры, где формулирование роли мужчины нуждается в уточнении и четкой характеризации. Важно пересматривать существующие стереотипы и стремиться к равноправию в семейных и общественных обязанностях", – подчеркнула Орлова.
14:36:17 13-11-2024
"Выбор карьеры у современных россиянок в качестве приоритета как психологический феномен"
О боже, женщины больше не хотят быть бедными и зависящими от мужей! Вот уж точно психологический феномен. Можно мне тоже диплом психолога?
14:45:06 13-11-2024
Выдумали проблему про низкую рождаемость. Для чего ее повышать если общество не может обеспечить и тех кто уже родился. Привыкли жить по принципу "бабы еще нарожают" и "зачем этих отмывать, когда можно новых нарожать".
15:31:00 13-11-2024
"общество склонно воспринимать женщину как главную хранительницу домашнего очага и ответственную за продолжение рода"..
Это не просто "общество склонно", это естественная социальная и биологическая роль данная природой и веками эволюции. Можно, разумеется, от нее и отказаться как советуют всякие гуру личностного роста и прочие продавцы тщеславия, но тогда нужно быть готовой когда пройдет угар карьеризма и тотального потребления встречать пенсию в окружении котиков и нафиг никому не нужной.
10:45:14 14-11-2024
Гость (15:31:00 13-11-2024) "общество склонно воспринимать женщину как главную хранитель... "встречать пенсию в окружении котиков" - и что в этом плохого?
16:02:14 13-11-2024
"Комсомолка не должна отказывать комсомольцу "
(В.И. Ленин)
16:02:53 13-11-2024
Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить замуж!!! Мужчин количественно меньше женщин. Вычитаем из них недоумков, откровенных дегенератов, пьяниц и наркош, остаются крохи чего-то приличного, часть из которых еще и наши конкурентки ((((((((((((( Вот и все причины. Можно подумать все такие карьеристки, ага, не выдумывайте ерунду, психолохи
16:42:36 13-11-2024
Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з... Забавно. Если мужчины тоже аналогичным образом начнут вычитать то, поверьте, среди женщин вообще никого не останется. Однако всё же женятся, хоть и не все. )))
18:00:27 13-11-2024
Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з...
Так вы же наоборот первым делом за дегенератов, недоумков и алкашей выходите. Я ботанил на меня никто не смотрел особо
19:44:52 13-11-2024
Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з... Милочка может вам снять розовые очки и корону с головы?
Вам всем смотрю подавай мальчиков с машинками, красивым торсом и толстым кошельком.
При этом на всех остальных дегенератов наркош пьяниц и ваших конкурентов вы не смотрите.
Но как это часто бывает, рожаете то от таких а потом ищите лохов на которых детей спихнуть.
и беситесь что лохов все меньше
19:58:58 13-11-2024
Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з...
А мне и с мои хорошо. Без вас, женщины!
11:02:39 14-11-2024
Гость (19:58:58 13-11-2024) А мне и с мои хорошо. Без вас, женщины! ... Скоро так и будет.
20:02:18 13-11-2024
Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з... "Да просто не за кого выходить.."
Про тест на "скамейку" слышали? Он как раз об этом.
16:18:28 13-11-2024
стремятся к финансовой независимости.. и даже здесь последствия рыночной экономики.
19:40:41 13-11-2024
Может потому что современные бабы изменяют?
Или может потому-что благодаря педоистерии они любого мужика могут подставить развести на бабло а если откажешь то посадят за педофилию.
Современные бабы не хотят пройти весь жизненный путь от нищеты до более менее нормального существования, большинство хотят всего и сразу.
10:58:43 14-11-2024
Олег (19:40:41 13-11-2024) Может потому что современные бабы изменяют?Или может пот... Может вам изменяют потому что вы женщин БАБАМИ называете? Хамоватый, закомплексованный нищеброд с потребительским отношением к женщине... Да вам скорее всего даже и не дают
11:05:22 14-11-2024
Гость (10:58:43 14-11-2024) Может вам изменяют потому что вы женщин БАБАМИ называете? Ха... Будешь женщиной, будешь называться женщиной, ну а пока только так.
11:28:18 14-11-2024
Олег (19:40:41 13-11-2024) Может потому что современные бабы изменяют?Или может пот... а это до поры до времени. Поступит разнорядка на баб на севере на заводах токорей и лесоповальщиков пильщиков соберут их всех прямо с улиц и поедут они работать. Мой дед в Зее тоггда токарил. Приходит а у него на табурете около станка баба сидит. Офигенно красивая. Аж из Ленинграда привезли и учеником к нему приставили. Забрали прямо с улицы. Ну он ей давай резцы показывать а она ноги раздвинула и ему говорит. А я ничего кроме этого не умею - меня мол такую раскрасивую прямо на улице заарестовали и вот она я. Токо и могу что сами понимаете а не работала никогда
12:23:59 14-11-2024
Олег (19:40:41 13-11-2024) Может потому что современные бабы изменяют?Или может пот... учись в сексу. и никто изменять не будет
23:00:31 13-11-2024
встречать пенсию в окружении котиков и нафиг никому не нужной.------- я вас умоляю😊 можно подумать, что когда этих детей много, то родители кому то нужны) да они все переругаются между собой сначала из за того, кто немощного родителя к себе заберет, а потом еще и из за его квартирки...
09:33:35 14-11-2024
Гость (23:00:31 13-11-2024) встречать пенсию в окружении котиков и нафиг никому не нужно... А это уже зависит от того кого вы вырастили и что ему привили. Яблоко от яблони.. )