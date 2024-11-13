Проблема еще и в том, что мужская роль в семье часто оказывается неопределенной или второстепенной

13 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Счастливые женщины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Выбор карьеры у современных россиянок в качестве приоритета как психологический феномен может быть объяснен рядом факторов, отметила замдиректора Института клинической психологии и социальной работы им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Екатерина Орлова.

"Во-первых, изменение социальных парадигм и культурных стереотипов стимулирует многих женщин к самореализации за пределами семейных ценностей. Во-вторых, многие женщины стремятся к финансовой независимости, что побуждает их вставать на путь высоких карьерных достижений и активно участвовать в продвижении по служебной лестнице. В-третьих, большое количество женщин получает высшее образование и стремится реализовать на практике свои навыки", – пояснила кандидат медицинских наук.

Кроме того, социальные сети и масс-медиа активно способствуют распространению образов успешных женщин, вдохновляя девушек на достижения в профессиональной сфере.

Супружество и родительство, указала клинический психолог, обязывают молодых людей к ответственности и отказу от легкомысленного удовольствия ради благополучия следующего поколения и требуют личностных "жертв". Это заставляет некоторых даже сторониться идеи создания семьи.

Орлова отметила, что низкая рождаемость зачастую связывается с виной женщин, а мужчины "остаются в тени". Происходит это из-за того, что общество склонно воспринимать женщину как главную хранительницу домашнего очага и ответственную за продолжение рода.

"Этот стереотип зачастую приводит к тому, что именно на женщину возлагаются большие обязательства и ожидания, связанные с деторождением и воспитанием детей", – указала психолог.

При этом мужская роль в семье часто оказывается неопределенной или второстепенной, в результате чего их вклад в вопрос рождаемости недооценен.