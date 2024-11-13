НОВОСТИОбщество

Психолог объяснила, почему женщины не хотят рожать детей и виноваты ли мужчины

Проблема еще и в том, что мужская роль в семье часто оказывается неопределенной или второстепенной

13 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Счастливые женщины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Счастливые женщины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Выбор карьеры у современных россиянок в качестве приоритета как психологический феномен может быть объяснен рядом факторов, отметила замдиректора Института клинической психологии и социальной работы им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Екатерина Орлова.

"Во-первых, изменение социальных парадигм и культурных стереотипов стимулирует многих женщин к самореализации за пределами семейных ценностей. Во-вторых, многие женщины стремятся к финансовой независимости, что побуждает их вставать на путь высоких карьерных достижений и активно участвовать в продвижении по служебной лестнице. В-третьих, большое количество женщин получает высшее образование и стремится реализовать на практике свои навыки", – пояснила кандидат медицинских наук.

Кроме того, социальные сети и масс-медиа активно способствуют распространению образов успешных женщин, вдохновляя девушек на достижения в профессиональной сфере.

Супружество и родительство, указала клинический психолог, обязывают молодых людей к ответственности и отказу от легкомысленного удовольствия ради благополучия следующего поколения и требуют личностных "жертв". Это заставляет некоторых даже сторониться идеи создания семьи.

Орлова отметила, что низкая рождаемость зачастую связывается с виной женщин, а мужчины "остаются в тени". Происходит это из-за того, что общество склонно воспринимать женщину как главную хранительницу домашнего очага и ответственную за продолжение рода.

"Этот стереотип зачастую приводит к тому, что именно на женщину возлагаются большие обязательства и ожидания, связанные с деторождением и воспитанием детей", – указала психолог.

При этом мужская роль в семье часто оказывается неопределенной или второстепенной, в результате чего их вклад в вопрос рождаемости недооценен.

"Низкая рождаемость становится отражением не только выбора женщин, но и общей социальной структуры, где формулирование роли мужчины нуждается в уточнении и четкой характеризации. Важно пересматривать существующие стереотипы и стремиться к равноправию в семейных и общественных обязанностях", – подчеркнула Орлова.

мужчины и женщины Мнения экспертов

Комментарии 20

Avatar Picture
Жительница Барнео

14:36:17 13-11-2024

"Выбор карьеры у современных россиянок в качестве приоритета как психологический феномен"

О боже, женщины больше не хотят быть бедными и зависящими от мужей! Вот уж точно психологический феномен. Можно мне тоже диплом психолога?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:06 13-11-2024

Выдумали проблему про низкую рождаемость. Для чего ее повышать если общество не может обеспечить и тех кто уже родился. Привыкли жить по принципу "бабы еще нарожают" и "зачем этих отмывать, когда можно новых нарожать".

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:00 13-11-2024

"общество склонно воспринимать женщину как главную хранительницу домашнего очага и ответственную за продолжение рода"..

Это не просто "общество склонно", это естественная социальная и биологическая роль данная природой и веками эволюции. Можно, разумеется, от нее и отказаться как советуют всякие гуру личностного роста и прочие продавцы тщеславия, но тогда нужно быть готовой когда пройдет угар карьеризма и тотального потребления встречать пенсию в окружении котиков и нафиг никому не нужной.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:14 14-11-2024

Гость (15:31:00 13-11-2024) "общество склонно воспринимать женщину как главную хранитель... "встречать пенсию в окружении котиков" - и что в этом плохого?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:14 13-11-2024

"Комсомолка не должна отказывать комсомольцу "
(В.И. Ленин)

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:53 13-11-2024

Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить замуж!!! Мужчин количественно меньше женщин. Вычитаем из них недоумков, откровенных дегенератов, пьяниц и наркош, остаются крохи чего-то приличного, часть из которых еще и наши конкурентки ((((((((((((( Вот и все причины. Можно подумать все такие карьеристки, ага, не выдумывайте ерунду, психолохи

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:36 13-11-2024

Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з... Забавно. Если мужчины тоже аналогичным образом начнут вычитать то, поверьте, среди женщин вообще никого не останется. Однако всё же женятся, хоть и не все. )))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:27 13-11-2024

Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з...
Так вы же наоборот первым делом за дегенератов, недоумков и алкашей выходите. Я ботанил на меня никто не смотрел особо

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

19:44:52 13-11-2024

Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з... Милочка может вам снять розовые очки и корону с головы?
Вам всем смотрю подавай мальчиков с машинками, красивым торсом и толстым кошельком.
При этом на всех остальных дегенератов наркош пьяниц и ваших конкурентов вы не смотрите.
Но как это часто бывает, рожаете то от таких а потом ищите лохов на которых детей спихнуть.

и беситесь что лохов все меньше

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:58 13-11-2024

Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з...
А мне и с мои хорошо. Без вас, женщины!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:39 14-11-2024

Гость (19:58:58 13-11-2024) А мне и с мои хорошо. Без вас, женщины! ... Скоро так и будет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:18 13-11-2024

Гость (16:02:53 13-11-2024) Какой нафиг личностный рост? Да просто не за кого выходить з... "Да просто не за кого выходить.."
Про тест на "скамейку" слышали? Он как раз об этом.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

16:18:28 13-11-2024

стремятся к финансовой независимости.. и даже здесь последствия рыночной экономики.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

19:40:41 13-11-2024

Может потому что современные бабы изменяют?
Или может потому-что благодаря педоистерии они любого мужика могут подставить развести на бабло а если откажешь то посадят за педофилию.

Современные бабы не хотят пройти весь жизненный путь от нищеты до более менее нормального существования, большинство хотят всего и сразу.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:43 14-11-2024

Олег (19:40:41 13-11-2024) Может потому что современные бабы изменяют?Или может пот... Может вам изменяют потому что вы женщин БАБАМИ называете? Хамоватый, закомплексованный нищеброд с потребительским отношением к женщине... Да вам скорее всего даже и не дают

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:22 14-11-2024

Гость (10:58:43 14-11-2024) Может вам изменяют потому что вы женщин БАБАМИ называете? Ха... Будешь женщиной, будешь называться женщиной, ну а пока только так.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

11:28:18 14-11-2024

Олег (19:40:41 13-11-2024) Может потому что современные бабы изменяют?Или может пот... а это до поры до времени. Поступит разнорядка на баб на севере на заводах токорей и лесоповальщиков пильщиков соберут их всех прямо с улиц и поедут они работать. Мой дед в Зее тоггда токарил. Приходит а у него на табурете около станка баба сидит. Офигенно красивая. Аж из Ленинграда привезли и учеником к нему приставили. Забрали прямо с улицы. Ну он ей давай резцы показывать а она ноги раздвинула и ему говорит. А я ничего кроме этого не умею - меня мол такую раскрасивую прямо на улице заарестовали и вот она я. Токо и могу что сами понимаете а не работала никогда

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:59 14-11-2024

Олег (19:40:41 13-11-2024) Может потому что современные бабы изменяют?Или может пот... учись в сексу. и никто изменять не будет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:00:31 13-11-2024

встречать пенсию в окружении котиков и нафиг никому не нужной.------- я вас умоляю😊 можно подумать, что когда этих детей много, то родители кому то нужны) да они все переругаются между собой сначала из за того, кто немощного родителя к себе заберет, а потом еще и из за его квартирки...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:35 14-11-2024

Гость (23:00:31 13-11-2024) встречать пенсию в окружении котиков и нафиг никому не нужно... А это уже зависит от того кого вы вырастили и что ему привили. Яблоко от яблони.. )

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров