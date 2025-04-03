Эксперт рассказал, как россиянам будут повышать пенсии в 2026 году
Помимо двухэтапной индексации, СФР сможет назначать региональные доплаты к пенсиям
03 апреля 2025, 09:17, ИА Амител
Двухэтапную индексацию страховых пенсий планируют ввести в 2026 году. В это же время СФР сможет назначать региональные доплаты к пенсиям. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова.
Как рассказал эксперт, первую индексацию проведут в феврале 2026 года, исходя из уровня инфляции 2025-го. Вторая индексация, запланированная на апрель, пройдет с учетом поступлений в Социальный фонд. Они будут зависеть от экономической обстановки, уровня занятости и других факторов.
Согласно прогнозам, в 2026 году инфляция составит около 4–5%, а доходы Социального фонда могут вырасти на 2–3%.
"Двухэтапная индексация пенсий станет важным шагом в развитии пенсионной системы и позволит проявиться принципу солидарности поколений, при которой рост экономики и заработных плат работающих граждан приводит к увеличению пенсий пожилым", – добавил Виноградов.
Также с 2026 года СФР сможет назначать региональные доплаты к пенсиям, что упростит процесс получения дополнительной поддержки.
Для получения страховой пенсии по старости в России нужно соответствовать ряду критериев: достичь установленного пенсионного возраста, иметь минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы (ИПК). В 2025 году для этого требуется минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.
09:23:41 03-04-2025
Щас, пенсионный возраст сначала поднимут до 70 лет!!!...
И сразу же начнут поднимать пенсии!...
Всем кто дожил до неё...!
Чё!? Мы же теперь все до 45 мо́лодежь и по́дростки...!
Так про нас думает ГД...!
11:32:26 03-04-2025
Гость (09:23:41 03-04-2025) Щас, пенсионный возраст сначала поднимут до 70 лет!!!...... Тебе сразу до 100 лет поднимут. Как самому активному.
13:13:44 03-04-2025
Гость (11:32:26 03-04-2025) Тебе сразу до 100 лет поднимут. Как самому активному.... если до 70...
то там уже вообще пофигу!...
10:49:55 03-04-2025
в 2026 году --- наверное уже все закончится, наступит мирная жизнь
10:54:13 03-04-2025
Сколько можно повышать...
Месяца нет без новостях о повышении пенсий.
Про многодетных бы так.
11:10:03 03-04-2025
Musik (10:54:13 03-04-2025) Сколько можно повышать... Месяца нет без новостях о повы... у многодетных больше положенного преференций! ни смешите про размер повышающей пенсии!!! Вам ли, многодетные (их "приспешники") говорить??? а вот предусмотреть достойную жизнь своим детям НЕОБХОДИМО, исходя прежде всего из СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, а не в расчете на государство, поскольку планирование детей возможно корректировать, а вот старость - нет!
11:34:22 03-04-2025
Гость (11:10:03 03-04-2025) у многодетных больше положенного преференций! ни смешите про... Старым дорога в колумбарий.
А дети - это Будущее.
Я хочу чтобы у нашей страны было хорошее будущее. Которое с нашей помощью дети и сделают.
А вы озадачены как бы чего поесть новенькое.
Так?
23:22:36 03-04-2025
Musik (11:34:22 03-04-2025) Старым дорога в колумбарий.А дети - это Будущее. Я х... Пенсионеры - экономический пассив. Так выходит арифметически.
11:24:38 03-04-2025
А те кто не дожил до пенсии 22 процента верните...
11:26:24 03-04-2025
Региональные доплаты? В Алтайском крае??? Кто ж у нас в крае такое позволит!
11:58:34 03-04-2025
Инфляция в этом году, а компенсация в следующем, да ещё и пенсия 20% от средней зарплаты, по тому как относятся к старикам в стране можно делать вывод о уровне развития государства.
12:11:52 03-04-2025
Гость (11:58:34 03-04-2025) Инфляция в этом году, а компенсация в следующем, да ещё и пе... Непроизводительная прослойка?