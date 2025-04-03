Помимо двухэтапной индексации, СФР сможет назначать региональные доплаты к пенсиям

03 апреля 2025, 09:17, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двухэтапную индексацию страховых пенсий планируют ввести в 2026 году. В это же время СФР сможет назначать региональные доплаты к пенсиям. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова.

Как рассказал эксперт, первую индексацию проведут в феврале 2026 года, исходя из уровня инфляции 2025-го. Вторая индексация, запланированная на апрель, пройдет с учетом поступлений в Социальный фонд. Они будут зависеть от экономической обстановки, уровня занятости и других факторов.

Согласно прогнозам, в 2026 году инфляция составит около 4–5%, а доходы Социального фонда могут вырасти на 2–3%.

"Двухэтапная индексация пенсий станет важным шагом в развитии пенсионной системы и позволит проявиться принципу солидарности поколений, при которой рост экономики и заработных плат работающих граждан приводит к увеличению пенсий пожилым", – добавил Виноградов.

Также с 2026 года СФР сможет назначать региональные доплаты к пенсиям, что упростит процесс получения дополнительной поддержки.

Для получения страховой пенсии по старости в России нужно соответствовать ряду критериев: достичь установленного пенсионного возраста, иметь минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы (ИПК). В 2025 году для этого требуется минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.