Пересмотреть подход к индексации пенсий предложили в Госдуме

По мнению депутатов, она должна быть "регулярной и адекватной", а также рассчитываться на основе реальных трат пожилого человека

01 апреля 2025, 10:55, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Со слов депутата, индексация выплат пенсионерам должна быть "не только регулярной, но и адекватной". Также, по мнению парламентария, ее нужно рассчитывать не на уровне процентов инфляции, а с учетом реальных трат пожилого человека.

"В последние годы индексация пенсий превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он "прибавку". Пенсионная система будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано, но мимо реального восприятия и, главное, увы, мимо реальных потребностей", – высказался Гаврилов.

Депутат уверен: если стоимость сахара, хлеба, проезда и лекарственных препаратов за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9% – это не рост, а, наоборот, снижение.

Также Гаврилов выразил мнение о том, что потребительская корзина – не до конца прозрачное понятие. С его слов, методика пересмотра ее состава редко попадает в публичное обсуждение, из-за чего в ней могут оставаться устаревшие позиции или, наоборот, отсутствовать очевидные траты. Такая корзина искажает настоящую картину нужд, а значит, индекс на ее основе тоже может быть недостоверным. Поэтому методика ее формирования нуждается в пересмотре.

"Структура расходов пожилого человека заметно отличается: большая доля бюджета уходит на медикаменты, оплату ЖКХ и базовые продовольственные товары. Следовательно, и инфляция для пенсионера совсем иная. Чтобы пенсии действительно отражали потребности этой категории граждан, необходимо привязывать индексацию именно к потребительской корзине пенсионеров", – считает Гаврилов.

Напомним, с 1 апреля 2025 года в России на 14,75% проиндексировали социальные пенсии. Такие выплаты положены нескольким категориям граждан. Прежде всего, это россияне, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие достаточного количества баллов для пенсии по старости. Также их получают инвалиды всех групп, дети-сироты и те, кто потерял кормильца.

Помимо этого, выросли государственные пенсии для следующих категорий россиян: