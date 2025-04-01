Пересмотреть подход к индексации пенсий предложили в Госдуме
По мнению депутатов, она должна быть "регулярной и адекватной", а также рассчитываться на основе реальных трат пожилого человека
01 апреля 2025, 10:55, ИА Амител
В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.
Со слов депутата, индексация выплат пенсионерам должна быть "не только регулярной, но и адекватной". Также, по мнению парламентария, ее нужно рассчитывать не на уровне процентов инфляции, а с учетом реальных трат пожилого человека.
"В последние годы индексация пенсий превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он "прибавку". Пенсионная система будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано, но мимо реального восприятия и, главное, увы, мимо реальных потребностей", – высказался Гаврилов.
Депутат уверен: если стоимость сахара, хлеба, проезда и лекарственных препаратов за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9% – это не рост, а, наоборот, снижение.
Также Гаврилов выразил мнение о том, что потребительская корзина – не до конца прозрачное понятие. С его слов, методика пересмотра ее состава редко попадает в публичное обсуждение, из-за чего в ней могут оставаться устаревшие позиции или, наоборот, отсутствовать очевидные траты. Такая корзина искажает настоящую картину нужд, а значит, индекс на ее основе тоже может быть недостоверным. Поэтому методика ее формирования нуждается в пересмотре.
"Структура расходов пожилого человека заметно отличается: большая доля бюджета уходит на медикаменты, оплату ЖКХ и базовые продовольственные товары. Следовательно, и инфляция для пенсионера совсем иная. Чтобы пенсии действительно отражали потребности этой категории граждан, необходимо привязывать индексацию именно к потребительской корзине пенсионеров", – считает Гаврилов.
Напомним, с 1 апреля 2025 года в России на 14,75% проиндексировали социальные пенсии. Такие выплаты положены нескольким категориям граждан. Прежде всего, это россияне, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие достаточного количества баллов для пенсии по старости. Также их получают инвалиды всех групп, дети-сироты и те, кто потерял кормильца.
Помимо этого, выросли государственные пенсии для следующих категорий россиян:
- участники Великой Отечественной войны;
- награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Севастополя" и "Жителю осажденного Сталинграда";
- пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей;
- бывшие работники летно-испытательных составов.
11:21:50 01-04-2025
Пустой треп с оттенком заботы.
11:54:03 01-04-2025
Менту 40тыс. ,работяге 17 тыс.
13:09:03 01-04-2025
За столько лет не могли найти адекватный алгоритм индексации пенсий ,а сейчас вдруг озаботились?Пустая говорильня.
15:24:33 01-04-2025
Все на то и направлено чтобы делать вид, что пенсия существует в стране, но ее уже по факту нет, пенсия настолько нищенская, что на нее не прожить, по факту доплата по старости к зарплате, работать теперь всем до гробовой доски.
15:29:29 01-04-2025
А можно предложение с места? Всех сенаторов и депутатов ГД лишить пенсий. Они с ЗП себе и так подушку безопасности на старость наоткладывают полные чемоданы. Зачем на них в очередной раз бюджетные деньги тратить?
15:29:37 01-04-2025
Давно пора правительству вместе с В.В.Путиным обратить внимание на эту проблему! Проиндексировали пенсию по прошедшему году,а живем мы в новом году и по новым,повышенным ценам!При таком подходе ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫЖИТЬ!!!