И при этом не потерять важные файлы

01 марта 2023, 14:16, ИА Амител

Гаджеты / Фото: Shutterstock

Смартфон уже давно перестал быть только телефоном, мы активно пользуемся приложениями, делаем фото и снимаем видео. Контент быстро заполняет свободную память гаджета, замедляя его работу. Как разгрузить память смартфона, чтобы повысить его производительность, рассказал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Хранить файлы в облаке

Самый простой способ освободить память смартфона – это перенести всю информацию на компьютер или съёмный носитель. Однако для активных пользователей оптимальным будет использование облачных хранилищ.

"Любой смартфон можно настроить таким образом, чтобы фото и видеофайлы автоматически сохранялись в облачном хранилище. Перенесённые в облако данные можно больше не хранить на смартфоне и удалить. Таким образом вы освобождаете память, сохраняете возможность скачать любимые кадры в любой момент заново, а также получаете к ним доступ с любого устройства, используя свой аккаунт", – говорит Александр Джакония.

Оптимизировать работу мессенджеров

Место занимают и файлы, которые мы получаем через мессенджеры. Чтобы этого избежать, нужно отключить работающую по умолчанию функцию автозагрузки, а уже сохранённые файлы удалить. Например, в настройках Telegram это можно сделать в разделе "Данные и память", в настройках WhatsApp – "Данные и хранилище".

Чистить кэш

Еще память смартфона заполняет кэш – временные файлы, которые нужны для более быстрой загрузки. Чем больше используете приложения, тем больше кэша. Почистить его можно через настройки смартфона.

"Или установить сервисное приложение для очистки памяти, которое самостоятельно анализирует и систематизирует всю имеющуюся в смартфоне информацию, выявляет тяжёлые и малоиспользуемые файлы, чтобы пользователю было легко их удалить, а также следит, чтобы смартфон не перегревался. Подобных программ довольно много, как для Android, так и для iOS систем, но важно устанавливать их только от проверенных разработчиков", – объясняет Александр Джакония.

Обновлять систему и перезагружать смартфон

Кроме того, оптимизировать работу смартфона и повысить его производительность поможет регулярное обновление операционной системы.

"Избавиться от невостребованных данных можно сбросив смартфон до заводских настроек. Перед началом процесса необходимо обязательно создать резервную копию, содержащую всю важную для вас информацию. Сбрасывать настройки следует, если вы пользуетесь гаджетом уже больше полутора лет", – говорит эксперт МегаФона.

Ускорить работу устройства можно также с помощью перезагрузки или выключения.