Эксперт рассказал, как выбрать репетитора для подготовки к ЕГЭ

В первую очередь стоит обращать внимание на

26 марта 2024, 16:21, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com/ Go to Ben Mullins's profile Ben Mullins

Репетитор Ангелина Исаева рассказала, как выбрать специалиста для подготовки выпускников к ЕГЭ. Как сообщает Rostovgazeta.ru, эксперт посоветовала внимательно читать отзывы на работу преподавателей.

"Репетитора нужно оценивать по итогам его работы. Многие в портфолио делятся результатами сдачи своих выпускников. Хорошо, если у вас есть знакомые, которые уже готовились к ЕГЭ в месте с этим репетитором. Узнавайте у них, как на самом деле проходил процесс и чего он помог достичь", — рекомендовала Исаева. Она добавила, что родителям стоит отказаться от идеи отдать детей на групповые занятия. На них преподаватель скорее всего не уделит достаточно внимания тем темам, которые вызывают сложности у выпускника.

"У разных школьников разные темы вызывают трудности. И останавливаться на каждом просто нет времени", — объяснила репетитор.