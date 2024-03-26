Эксперт рассказал, как выбрать репетитора для подготовки к ЕГЭ
В первую очередь стоит обращать внимание на
26 марта 2024, 16:21, ИА Амител
Репетитор Ангелина Исаева рассказала, как выбрать специалиста для подготовки выпускников к ЕГЭ. Как сообщает Rostovgazeta.ru, эксперт посоветовала внимательно читать отзывы на работу преподавателей.
"Репетитора нужно оценивать по итогам его работы. Многие в портфолио делятся результатами сдачи своих выпускников. Хорошо, если у вас есть знакомые, которые уже готовились к ЕГЭ в месте с этим репетитором. Узнавайте у них, как на самом деле проходил процесс и чего он помог достичь", — рекомендовала Исаева. Она добавила, что родителям стоит отказаться от идеи отдать детей на групповые занятия. На них преподаватель скорее всего не уделит достаточно внимания тем темам, которые вызывают сложности у выпускника.
"У разных школьников разные темы вызывают трудности. И останавливаться на каждом просто нет времени", — объяснила репетитор.
16:32:18 26-03-2024
К ЕГЭ реально подготовиться самостоятельно. Кто не в состоянии - тому не место в ВУЗе!
22:35:42 26-03-2024
Гость (16:32:18 26-03-2024) К ЕГЭ реально подготовиться самостоятельно. Кто не в состоян... Отчаянно плюсую. У детей не было ни одного репетитора, ЕГЭ сдали более, чем достойно ( у старшей с ИД ровно 300 баллов получилось)
08:21:35 27-03-2024
Гость (22:35:42 26-03-2024) Отчаянно плюсую. У детей не было ни одного репетитора, ЕГЭ с...
Отчаянно минусят горе-репетиторы, которые ничуть не лучше разводил телефонных и компьютерных мастеров, чьей рекламой забиты все почтовые ящики.
10:02:00 27-03-2024
Гость (08:21:35 27-03-2024) Отчаянно минусят горе-репетиторы, которые ничуть не лучш...
Скорее горе-мамашки, которые заплатили за репетитора и теперь ждут чуда! А дитё таскается по ТРЦ и не хрена не делает. В случае промашки будут опять и учителя и репетиторы виноваты!
20:15:27 26-03-2024
Знания к ЕГЭ нужно получать в школе.
Дополнительно нужно ознакомиться с оформлением.
А репетиторство, особенно в элитных школах - это шарлатанство на уровне учительских сословий, обмен своими учениками для подработки.
Главное к убеждению добавить некоторый пробел знаний, который можно ликвидировать только на допзанятиях)))
22:27:29 26-03-2024
К ЕГЭ реально подготовиться самостоятельно. Кто не в состоянии - тому не место в ВУЗе!
Абсолютно поддерживаю автора. Есть не плохой пример. Дочь в прошлом году окончила гимназию в Барнауле. Причем одну из самых лучших. Все до одного одноклассника имели репетиторов кроме мой дочери. Некоторые с первого класса. Классный руководитель говорила, что мы не сможем сдать ЕГЭ без репетитора. Мол сейчас времена другие. В Итоге дочь хоть и окончила без медали школу, но 70% оценок в аттестате у нее пятерки. ЕГЭ сдала на хорошо. В лучший вуз Барнаула на очень редкий факультет где большой конкурс поступила. У кого были репетиторы ЕГЭ сдавали примерно на такие же результаты. Родители потратили кучу денег в пустую. Одному ученику репетиторы вообще не помогли (хоть были с первого класса). Он не сдал ЕГЭ и оставили на осень. Зато сейчас ей очень легко учится в университете. После первого семестра не сдавала ни одного экзамена так как ей автоматом все оценки 5 поставили. Надеюсь так же и первый курс закончит. Трата времени и денег на репетитора это не нужный элемент в образовании. Пока одноклассники ходили по репетиторам дочь дважды стала мастером спорта (успевала ездить по соревнованиям), выступала на концертах на струнных инструментах. Это куда интереснее и полезнее заниматься музыкой, вокалом и спортом и самостоятельно учиться, чем обманывать себя. Репетиторы Вас за лохов считают и сосут с Вас деньги.
15:17:43 27-03-2024
Гость (22:27:29 26-03-2024) К ЕГЭ реально подготовиться самостоятельно. Кто не в состоян... Вам повезло. Хорошо, когда ребенок способный и целеустремленный. Плюс правильный настрой на учебу со стороны родителей. Девочка ваша просто умница!!! Но нельзя всех остальных огульно мазать черной краской. Кому-то действительно требуется помощь квалифицированного репетитора и, при условии, что такой ребенок будет мотивирован и приложит максимум усилий со своей стороны, результат подготовки к ЕГЭ будет успешным. К сожалению, есть и такие дети (по моим наблюдениям, как раз в семьях, которые не считают нужным и не прилагают усилий к мотивации собственного чада на получение знаний, полностью перекладывая ответственность на учителей, репетиторов и прочих нянек) - вот им-то никой репетитор не поможет. Да просто чудес не бывает - либо ребенок САМ стремится к знаниям и с помощью репетитора ликвидирует пробелы, либо уроки проходят, а дитятко и не думает выполнять задания и не даже пытается что-то запомнить... И какого результата ждать? Ну, а уж когда с первого класса родительские деньги в топку - это вообще за пределами понимания. Чуда не случится в таком случае! Если в семье приветствуется получение знаний и детей мотивируют - только тогда и будет результат.
08:00:56 27-03-2024
так то уже поздняк метаться за репетитора - экзамены через месяц)))
10:32:33 27-03-2024
Репетитор, а потом платное обучение - это денежные мешки минусы ставят?