Эксперт рассказал о первых выводах после смерти мальчика в алтайской больнице

По словам специалиста, патология у ребёнка развивалась молниеносно

03 февраля 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заведующий патологоанатомическим отделением Краевого клинического центра охраны материнства и детства, главный внештатный детский специалист регионального Минздрава по патоморфологии Юрий Нестеров рассказал о первых выводах после смерти мальчика в Волчихинской ЦРБ. Его слова передают "Вести Алтай".

"О предварительных выводах говорить пока не буду. Случай крайне сложный, к большому сожалению. Смерть произошла практически молниеносно. Мальчик в лечебном учреждении был не больше двух часов. Ситуация складывалась как полиорганная недостаточность, то есть у ребёнка произошло нарушение функций органов и систем организма", – сказал эксперт.

Нестеров добавил, что в полученных материалах будут искать более выраженные процессы, а окончательного решения скоро ждать не стоит. При этом специалисты проведут необходимые исследования раньше срока.

Напомним, что в Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок, которого привезли с ангиной. По словам местных жителей, в момент трагедии на месте не было врача – только медсестра. Главврач Татьяна Харлова утверждает, что медики были и боролись за жизнь ребёнка полтора часа.

После смерти мальчика следователи возбудили уголовное дело, а губернатор Виктор Томенко поручил провести комплексное расследование. Проверку по данному факту также проводит и прокуратура.