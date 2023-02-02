Мама умершего в больнице на Алтае мальчика рассказала, чем занимались врачи

Ребёнка с ангиной и высокой температурой привезли в Волчихинскую ЦРБ

02 февраля 2023, 13:12, ИА Амител

Мать семилетнего Кирилла, умершего в Волчихинской ЦРБ, рассказала altapress.ru, что предшествовало трагедии и как медики пытались спасти мальчика.

Ночью 28 января в Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок. Главврач Татьяна Харлова утверждает, что медики боролись за жизнь ребёнка полтора часа. Накануне жители села Волчиха потребовали отправить в отставку главврача и начали собирать подписи.Как уточнила мать ребёнка Оксана, горло у сына начало болеть утром 27 января. До обеда температура повысилась до 38 градусов, при помощи жаропонижающего сбили до 37. После этого семья поехала к педиатру в Волчихинскую ЦРБ. Доктор сказала, что горло красное, гланды воспалённые и увеличенные и выписала лекарства для "стандартного лечения".

"Приехали из больницы, всё было в порядке. Но вечером, примерно в 18:00, поднялась температура – 38,5. Я решила дать сыну таблетки перед сном. Температура снизилась, но к 23:00 подскочила снова, до 39,5. Он вдруг стал тяжело дышать, хотя кашля не было. Скорую я вызвала в 23:24. Примерно минут через 10 приехали медики. Они решили на всякий случай повезти нас в детское отделение. Почему Кирилл так трудно дышит, никто не понимал", – рассказала Оксана.

В приёмном покое маму с ребёнком встретила фельдшер. Она сходу предположила, что у мальчика ларингит, поставила преднизолон и взяла тест на коронавирус. Потом принесли ингалятор с лекарством и сказали, чтобы ребёнок им подышал. После ингаляций начался рвотный рефлекс и хрипы. Надели кислородную маску и ввели противоаллергический препарат.

Дежурным врачом в ту ночь была гинеколог. Чуть позже приехала педиатр. Врачи предположили аллергию на какое-то из лекарств. Поставили катетер и стали капать физраствор. Сделали рентген лёгких и кишечника, последний показал газообразование. После этого мальчику снова стало хуже.

"Он вдруг начал плевать слизью. Медики опять начали куда-то звонить и консультироваться. Им сказали, что нужно очистить желудок от слизи и ввести газоотводную трубку. Гинеколог велела Кирюше лечь на спину, а потом начала всячески давить ему на живот, чтобы избавиться от газов. Она очень сильно давила. Сынок жаловался, что ему больно. Стал кричать", – отметила Оксана.

После медики решили вызывать у мальчика рвоту. По словам матери, гинеколог схватила грубую больничную пелёнку и накинула её на два пальца, чтобы запихать их в рот ребёнку.

"Я стояла около кровати и протянула ему руки. Кирюша тоже подался ко мне. Я его схватила, живого, и стала прижимать к себе. В эти секунды губы его стали синеть. Он посмотрел мне в глаза и захрипел. Мой сын умер на моих глазах", – рассказала мать.

Гинеколог схватила мальчика и понесла в реанимацию, хотя реаниматологов на месте не было. 40 минут пытались запустить сердце. Когда из реанимации начали выходить плачущие врачи, мать спрашивала, что с сыном, но никто не отвечал. Вдруг случайно увидела главврача больницы Татьяну Харлову и спросила, жив ли ребёнок. Она сказала: "Нет".