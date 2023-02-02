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Мама умершего в больнице на Алтае мальчика рассказала, чем занимались врачи

Ребёнка с ангиной и высокой температурой привезли в Волчихинскую ЦРБ

02 февраля 2023, 13:12, ИА Амител

Мать семилетнего Кирилла, умершего в Волчихинской ЦРБ, рассказала altapress.ru, что предшествовало трагедии и как медики пытались спасти мальчика.

Ночью 28 января в Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок. Главврач Татьяна Харлова утверждает, что медики боролись за жизнь ребёнка полтора часа. Накануне жители села Волчиха потребовали отправить в отставку главврача и начали собирать подписи.Как уточнила мать ребёнка Оксана, горло у сына начало болеть утром 27 января. До обеда температура повысилась до 38 градусов, при помощи жаропонижающего сбили до 37. После этого семья поехала к педиатру в Волчихинскую ЦРБ. Доктор сказала, что горло красное, гланды воспалённые и увеличенные и выписала лекарства для "стандартного лечения".

"Приехали из больницы, всё было в порядке. Но вечером, примерно в 18:00, поднялась температура – 38,5. Я решила дать сыну таблетки перед сном. Температура снизилась, но к 23:00 подскочила снова, до 39,5. Он вдруг стал тяжело дышать, хотя кашля не было. Скорую я вызвала в 23:24. Примерно минут через 10 приехали медики. Они решили на всякий случай повезти нас в детское отделение. Почему Кирилл так трудно дышит, никто не понимал", – рассказала Оксана.

В приёмном покое маму с ребёнком встретила фельдшер. Она сходу предположила, что у мальчика ларингит, поставила преднизолон и взяла тест на коронавирус. Потом принесли ингалятор с лекарством и сказали, чтобы ребёнок им подышал. После ингаляций начался рвотный рефлекс и хрипы. Надели кислородную маску и ввели противоаллергический препарат.

Дежурным врачом в ту ночь была гинеколог. Чуть позже приехала педиатр. Врачи предположили аллергию на какое-то из лекарств. Поставили катетер и стали капать физраствор. Сделали рентген лёгких и кишечника, последний показал газообразование. После этого мальчику снова стало хуже.

"Он вдруг начал плевать слизью. Медики опять начали куда-то звонить и консультироваться. Им сказали, что нужно очистить желудок от слизи и ввести газоотводную трубку. Гинеколог велела Кирюше лечь на спину, а потом начала всячески давить ему на живот, чтобы избавиться от газов. Она очень сильно давила. Сынок жаловался, что ему больно. Стал кричать", – отметила Оксана.

После медики решили вызывать у мальчика рвоту. По словам матери, гинеколог схватила грубую больничную пелёнку и накинула её на два пальца, чтобы запихать их в рот ребёнку.

"Я стояла около кровати и протянула ему руки. Кирюша тоже подался ко мне. Я его схватила, живого, и стала прижимать к себе. В эти секунды губы его стали синеть. Он посмотрел мне в глаза и захрипел. Мой сын умер на моих глазах", – рассказала мать.

Гинеколог схватила мальчика и понесла в реанимацию, хотя реаниматологов на месте не было. 40 минут пытались запустить сердце. Когда из реанимации начали выходить плачущие врачи, мать спрашивала, что с сыном, но никто не отвечал. Вдруг случайно увидела главврача больницы Татьяну Харлову и спросила, жив ли ребёнок. Она сказала: "Нет".

"От момента поступления в больницу до смерти прошло три часа. За это время мы могли на своей машине приехать в Рубцовск в нормальную больницу, с реаниматологами и аппаратурой", – добавила Оксана.

 

Комментарии 35

  • Такая у нас медицина, соболезную родителям!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Без комментариев
    02 февраля, Гость   Ответить
  • капец. Гинеколог и фельдшер оказывали первую помощь РЕБЕНКУ при ангине
    02 февраля, Гость   Ответить
  • ужасно, бедный ребенок. Маме сил и еще раз сил. Где нормальные врачи, деньги на медицину, больницы?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А в сельских больницах разве когда то было лучше?..
    02 февраля, Гость   Ответить
  • думаю ирония тут неуместна,на лицо деградация медицины и уровня работников,назвать их специалистами не получается.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • капец. Гинеколог и фельдшер оказывали первую помощь РЕБЕНКУ при ангине. ---Вы просто не знаете, что твориться в районах. Хорошо, что эти остались. Один за пятерых, скоро и их не будет.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Версия. Как там было уж точно не узнать.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Самое страшное, что те кто в этом действительно виноват. Будут проводить проверки и брать ситуацию под особый контроль
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Вы просто не знаете, что твориться в районах---- и раньше творилось, просто соцсетей с амиками тогда не было. Это не в оправдание, конечно.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Самое страшное, что те кто в этом действительно виноват. Будут проводить проверки и брать ситуацию под особый контроль---А вы, что хотите, что бы с высокой трибуны начальство озвучило правду, не дождётесь, успехи и только успехи под "чутким руководством"
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Безотносительно оценки действий врачей сразу становится понятно, что ребёнок питался в семье чем попало в результате чего его иммунитет был критически подорван токсинами. Короче, мальчик был заведомо обречён ещё задолго до злополучной ангины. Сейчас подобное у очень многих! Продуктовые магазины буквально забиты токсичным контрафактом в яркой упаковке, что для молодёжи и детей не оставляет никаких шансов на долгую жизнь. Для стариков, ввпрочем, тоже!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Все кто тут охает и осуждает медиков- а как, по-вашему всезнающему мнению и от чего надо было лечить ребёнка?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • У ребенка был ларингоспазм,а не ангина!10 лет назад ларингоспазм снимали ингаляцией нафтизина с физраствором и беродуала с физраствором.Позже наложили запрет на использование нафтизина,но это было реальное спасение в экстренной ситуации
    02 февраля, Гость   Ответить
  • В октябре звонил в реанимацию 5горбольницы , мне ответил то-ли таджик, толи африканский папуас, он по русски двух слов связать не мог А вы про районные больницы возмущаетесь
    02 февраля, Гость   Ответить
  • от чего надо было лечить - очень интересно. У медиков - медицинское образование. Как бы это их работа - определять, от чего лечить. Вы, когда холодильник ремонтируете, тоже не ждете от мастера, что он будет знать, что ремонтировать? Все сами делаете? Или там зуб лечить идете - и не ждете, что стоматолог определит, что и как делать, а сами ему рассказываете?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Самое главное не напишут, что виноваты оптимизаторы медицины в развале отрасли! Как же на самих себя то донос- отчет написать можно ?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, о, конспирологи подъехали. Дичь не транслируйте. Вам на расстоянии сразу становится все понятно, ага. Идите уже урины своей хлебните, успокойтесь. И телефон санитару верните
    02 февраля, Гость   Ответить
  • капец. Гинеколог и фельдшер оказывали первую помощь РЕБЕНКУ при ангине. Они оказывали первую помощь.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Имеет смысл взять пробы из желудка и кишечника мальчика и установить, что его отравило. И родители должны вспомнить, чем его кормили. Умер он не от ангины!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Они оказывали первую помощь--- и в чем это противоречит моему высказыванию?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • У ребенка были проблемы с дыханием, и именно их надо было решать. Сатурация 100% мало о чем говорит, у меня недавно был обструктивный бронхит, задыхалась так, что двух шагов не могла пройти, а сатурация была -9697%. От газов - твою же мать - еще никто не умер! Избавляя ребенка от газов, вызывая рвоту, они усугубили ситуацию с дыханием. Какой черт им наконсультировал про отвод газов?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • 96-97% ошиблась
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Вот вам и плоды оптимизации медицины и уровень профессионализма мед персонала. Ребёнка жаль.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, дежурные медики. Ничего удивительного
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Не факт, что в Рубцовске его спасли бы. Ребенку было 2 года, когда мы попали с ним в барнаульскую детскую инфекционную больницу (высокая температура к вечеру, которая плохо сбивается, начался навязчивый кашель и одышка). В больнице нас оформили в палату и всё. Врач ребенка НЕ СМОТРЕЛ, лечения никакого не было. В палате +30, отопление шпарит, воздух сухой. Ребенок кашлял, не переставая и тяжело дышал, я пошла искать медперсонал. Нашла женщину на мед.посту, рассказала о состоянии ребенка. Та предложила подождать завтра, типа будет осмотр, вот вас врач и посмотрит. Но ребенку то СЕЙЧАС плохо! Еле-еле выпросила небулайзер с физраствором+беродуалом. После ингаляции стало чуть легче. На следующий день выпросила у врача рентген (боялась, что пневмония). Пневмония не подтвердилась, так что мы ушли из больницы лечиться домой. И я так поняла, если ребенок лежит в больнице один - он просто помрёт там. Тут родители должны бегать и просить, просить, просить врачей хоть что-то делать.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "и раньше творилось" --- Гость, подтверждаю! И в советсткое время дурдом был в больницах, и в перестроечные годы, и 10 лет назад.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "беродуала с физраствором" --- Гость, да, я тоже попадала с двухлеткой с ларингоспазмом в больницу. Просила ингаляцию беродуалом, чтобы облегчить дыхание ребенку. Но это мамы сами должны знать, т.к. на мед.работников никакой надежды. Им не скажешь, ингаляцию не назначат.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "Вот вам и плоды оптимизации медицины" ---- Гость, нет, это хроника. Когда у нас была нормальная медицина? У меня сестру угробили в больнице в 70-х годах (это СССР еще был).
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас хоть гласность, благодаря интернету и каждый такой случай расследуют. А при сов.власти этого небыло. Моего брата угробили в Горке - 12 летнего. Вырезали какой - то чирий на ноге, родителей не пускали категорически. Из - за такой ерунды он умер. Никакого разбирательства небыло, хотя отец и писал в Прокуратуру - выдали молча тело и бумажку с диагнозом. А причины смерти не озвучили. Никто даже не извинился и не выразил соболезнования. В газетах тогда про такие случаи не писали. 1969 год.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да, сейчас хотя бы гласность. А в советское время угробят человека безнаказанно и всё. И обратиться с этим некуда.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а ты знаешь,кто виноват?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Смерть здорового до того ребёнка от элементарной простуды означает лишь то, что его природный иммунитет был катастрофически подорван неправильным образом жизни и питания. По теме есть множество книг и материала в интернете, включая ролики на ютьюбе для тех, кто читать не способен, авторами которых являются именитые наши врачи и известные доктора медицины (учёная степень) западных стран. А в данном конкретном случае всё катастрофически осложнилось острым отравлением ребёнка ещё до поступления его в больницу.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • ну-ка распишите нам схему правильного питания
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Что за лепет про здоровое питание, на лицо не верно оказаная помошь, вызвав рвоту у ребенка, они еще больше спазм увеличили, чему их учили??? Ни дай бог к таким врачям попасть!
    03 февраля, Гость   Ответить
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