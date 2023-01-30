Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в Волчихинской ЦРБ

Также проверку по данному факту проводят представители прокуратуры

30 января 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика в Волчихинской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным следствия, ночью 28 января 2023 года при оказании медицинской помощи 7-летнему мальчику в Волчихинской центральной районной больнице у ребёнка остановилось дыхание и была констатирована смерть. Предварительной причиной смерти несовершеннолетнего явилась вирусная инфекция", – сказано в сообщении.

Следователи проводят проверку. Из больницы изъяли медицинскую документацию.

Также по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проверку проводит региональная прокуратура. Ход расследования дела находится на контроле.

Напомним, накануне в Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок, которого привезли с ангиной. По словам местных жителей, в момент трагедии на месте не было врача – только медсестра. Главврач Татьяна Харлова утверждает, что медики были и боролись за жизнь ребёнка полтора часа.

После смерти мальчика местные жители и представители власти устроили народный сход и потребовали отставки главврача.