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Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в Волчихинской ЦРБ

Также проверку по данному факту проводят представители прокуратуры

30 января 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика в Волчихинской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным следствия, ночью 28 января 2023 года при оказании медицинской помощи 7-летнему мальчику в Волчихинской центральной районной больнице у ребёнка остановилось дыхание и была констатирована смерть. Предварительной причиной смерти несовершеннолетнего явилась вирусная инфекция", – сказано в сообщении.

Следователи проводят проверку. Из больницы изъяли медицинскую документацию.

Также по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проверку проводит региональная прокуратура. Ход расследования дела находится на контроле. 

Напомним, накануне в Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок, которого привезли с ангиной. По словам местных жителей, в момент трагедии на месте не было врача – только медсестра. Главврач Татьяна Харлова утверждает, что медики были и боролись за жизнь ребёнка полтора часа.

После смерти мальчика местные жители и представители власти устроили народный сход и потребовали отставки главврача.

 

Комментарии 7

  • Ну врачи же не боги, к сожалению...
    30 января, Гость   Ответить
  • Ну врачи же не боги, к сожалению... - особенно когда их нет на месте.
    30 января, Гость   Ответить
  • А где в тот момент было их место? Возле родственников?
    30 января, Гость   Ответить
  • А где в тот момент было их место? - Ну что вы прикидываетесь... неумным. Около пациента. Кстати, сегодня пробежала новость, что в Пензенской области в четырех больницах официально не будет дежурных врачей. Так что удивляться тому, что его не было в алтайской деревне, по-моему, излишне.
    30 января, Гость   Ответить
  • А против мин здрава в г. Барнаул почему не возбудили , ведь это с их проверок и указаний во всех больница такой бардак и отсутсвие всего, даже сотрудников!
    30 января, Гость   Ответить
  • "Около пациента" --- Гость, судя по фразе "при оказании медицинской помощи", врачи как раз и находились около пациента. Так кто здесь прикидывается неумным?
    30 января, Гость   Ответить
  • судя по фразе - "По словам местных жителей, в момент трагедии на месте не было врача – только медсестра. Главврач Татьяна Харлова утверждает, что медики были и боролись за жизнь ребёнка полтора часа." Главврач утверждает, что врачи были, а люди - что не было. И я почему-то верю не главврачу) Но думаю, что проверка покажет, что там было человек десять врачей, и все героически что-то делали.
    30 января, Гость   Ответить
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