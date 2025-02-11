Эксперт рассказала, что происходит с работниками, профессии которых "ушли в прошлое"

Автоматика не в силах полностью заменить человека, уверена эксперт

11 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Счеты / Фото: сгенерировано нейросетью Dall-E

Технический прогресс и роботизированные системы не способны заменить человека. Им можно передать рутинные задачи, но для контроля любой автоматики нужны навыки и знания человека с его стратегическим мышлением и эмоциональным интеллектом, считает Екатерина Салостий, региональный представитель "Авито Работы" в Сибири.

Поэтому, по ее словам, и сами профессии не совсем "уходят в прошлое", но трансформируются. А вместе с ними трансформируются и представители этих профессий.

"Мы считаем, что новые технологии не оставляют профессии в прошлом, а трансформируют их, и после переобучения люди могут продолжать трудиться в той же сфере и на том же предприятии. В частности, беспилотным автомобилям требуются сотрудники для их обслуживания и сборки, а с развитием онлайн-продаж продавцы розничных магазинов переквалифицируются в комплектовщиков и складских логистов", – указывает Салостий.В качестве примера она приводит профессию счетовода. Да, "считает" теперь платформа 1С, но знание этой программы является одним из основных для бухгалтера. Возницы или кучера, которые управляли повозками с лошадьми, стали водителями автотранспорта.