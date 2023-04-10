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Эксперты назвали самое трудное слово в "Тотальном диктанте"

Несмотря на ошибки даже в простых словах, эксперты ожидают, что в этом году будет много пятёрок

10 апреля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Проверяющие тексты "Тотального диктанта" в Новосибирске назвали слова, в которых люди чаще всего допускали ошибки, пишет РИА Новости.

Пальму первенства среди наиболее частых ошибок взяли слова "кардинально", которое упорно пишут "координально", а также "сызмальства" – его люди написали аж с девятью различными ошибками: "с измальства", "с ызмальства", "с ъ измальства", "сызмальство" и другими.

Кроме того, участники допускали ошибки в слове "извне", "понапрасну", "паровоз", "философский".  Сложности были и с названиями животных: "ряпчек", "борсук", "муровей", "инот".

"В целом, по словам экспертов "Тотального диктанта", текст для акции в этом году был значительно проще, чем в прошлом, поэтому они ожидают много пятерок", – отмечает агентство.

Комментарии 3

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Гость

16:01:29 10-04-2023

сАбака и кАрова не было?

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Гость

16:01:29 10-04-2023

Там же слайд был со словом «кардинально».

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Анатолий

16:06:27 10-04-2023

А зачем сами пишите неправильно слова муравей (правильно через А), енот, барсук...

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