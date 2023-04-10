Эксперты назвали самое трудное слово в "Тотальном диктанте"
Несмотря на ошибки даже в простых словах, эксперты ожидают, что в этом году будет много пятёрок
10 апреля 2023, 15:55, ИА Амител
Проверяющие тексты "Тотального диктанта" в Новосибирске назвали слова, в которых люди чаще всего допускали ошибки, пишет РИА Новости.
Пальму первенства среди наиболее частых ошибок взяли слова "кардинально", которое упорно пишут "координально", а также "сызмальства" – его люди написали аж с девятью различными ошибками: "с измальства", "с ызмальства", "с ъ измальства", "сызмальство" и другими.
Кроме того, участники допускали ошибки в слове "извне", "понапрасну", "паровоз", "философский". Сложности были и с названиями животных: "ряпчек", "борсук", "муровей", "инот".
"В целом, по словам экспертов "Тотального диктанта", текст для акции в этом году был значительно проще, чем в прошлом, поэтому они ожидают много пятерок", – отмечает агентство.
16:01:29 10-04-2023
сАбака и кАрова не было?
16:01:29 10-04-2023
Там же слайд был со словом «кардинально».
16:06:27 10-04-2023
А зачем сами пишите неправильно слова муравей (правильно через А), енот, барсук...