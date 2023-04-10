Эксперты назвали самое трудное слово в "Тотальном диктанте"

Несмотря на ошибки даже в простых словах, эксперты ожидают, что в этом году будет много пятёрок

10 апреля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Проверяющие тексты "Тотального диктанта" в Новосибирске назвали слова, в которых люди чаще всего допускали ошибки, пишет РИА Новости.

Пальму первенства среди наиболее частых ошибок взяли слова "кардинально", которое упорно пишут "координально", а также "сызмальства" – его люди написали аж с девятью различными ошибками: "с измальства", "с ызмальства", "с ъ измальства", "сызмальство" и другими.

Кроме того, участники допускали ошибки в слове "извне", "понапрасну", "паровоз", "философский". Сложности были и с названиями животных: "ряпчек", "борсук", "муровей", "инот".