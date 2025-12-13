Эксперты назвали самые надежные автомобили за всю историю

Возглавила топ Toyota

13 декабря 2025, 10:35, ИА Амител

Ремонт, авто, ремонт авто /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Основываясь на проведенном исследовании, портал TopSpeed представил перечень из десяти наиболее долговечных машин за всю историю автомобилестроения.

Лидером списка стал седан Toyota Camry 2015 года, получивший оценку надежности 90 из 100. Второе место в рейтинге самых надежных автомашин досталось Lexus ES, также 2015 года выпуска, который эксперты оценили на 89 баллов из 100. Третью позицию заняла Toyota Corolla 2007 года с показателем надежности 88 баллов из 100.

В первую десятку самых надежных автомобилей в истории также попали Honda Accord 2007 года, Toyota RAV4 2018 года, Mazda MX-5 Miata 2019 года, Lexus GX 2021 года, Toyota Prius 2022 года, Mazda CX-9 2022 года и Subaru Legacy.