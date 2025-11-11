Дилеры китайских авто нашли лазейку, позволяющую избежать повышенного утильсбора

Более половины московских дилеров предлагают подобную услугу

11 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Китайские автомобили / Фото: amic.ru

Дилеры китайских автомобилей нашли законный способ обойти повышенную ставку утилизационного сбора, сообщает "База". Схема проста: машины поставляются в Россию с заниженной мощностью двигателя, которую затем можно вернуть перепрошивкой.

Так, седаны Chery Arrizo 8, выпускаемые в Китае с моторами 186 лошадиных сил, приезжают в Россию уже как версии с 150 "лошадками" – благодаря измененному программному обеспечению. После покупки двигатель можно "вернуть к жизни" и восстановить исходную мощность.

По данным издания, более половины московских дилеров предлагают подобную услугу не только для Chery, но и для Geely, JAC, Changan и других марок. Кроме того, объявления о перепрошивке активно размещают частные мастера в интернете.

Автоэксперт Сергей Канаев пояснил, что это не мошенничество, а "абсолютно легальная мировая практика": «Вы заезжаете к дилеру, и он перепрограммирует двигатель, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил – машина будет в отличном состоянии и прослужит долго».

Чип-тюнинг используется уже много лет и формально не нарушает закон. Однако специалисты предупреждают: вмешательство в настройки вне авторизованных сервисов может привести к проблемам с мотором и электроникой.

Напомним, новые правила расчета утильсбора вступят в силу 1 декабря, а с 11 ноября компании, занимающиеся ввозом авто, уже вынуждены применять обновленные тарифы. По старым ставкам привезти машины теперь не успевают.