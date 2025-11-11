Дилеры китайских авто нашли лазейку, позволяющую избежать повышенного утильсбора
Более половины московских дилеров предлагают подобную услугу
11 ноября 2025, 18:00, ИА Амител
Дилеры китайских автомобилей нашли законный способ обойти повышенную ставку утилизационного сбора, сообщает "База". Схема проста: машины поставляются в Россию с заниженной мощностью двигателя, которую затем можно вернуть перепрошивкой.
Так, седаны Chery Arrizo 8, выпускаемые в Китае с моторами 186 лошадиных сил, приезжают в Россию уже как версии с 150 "лошадками" – благодаря измененному программному обеспечению. После покупки двигатель можно "вернуть к жизни" и восстановить исходную мощность.
По данным издания, более половины московских дилеров предлагают подобную услугу не только для Chery, но и для Geely, JAC, Changan и других марок. Кроме того, объявления о перепрошивке активно размещают частные мастера в интернете.
Автоэксперт Сергей Канаев пояснил, что это не мошенничество, а "абсолютно легальная мировая практика": «Вы заезжаете к дилеру, и он перепрограммирует двигатель, допустим, со 150 до 200 лошадиных сил – машина будет в отличном состоянии и прослужит долго».
Чип-тюнинг используется уже много лет и формально не нарушает закон. Однако специалисты предупреждают: вмешательство в настройки вне авторизованных сервисов может привести к проблемам с мотором и электроникой.
Напомним, новые правила расчета утильсбора вступят в силу 1 декабря, а с 11 ноября компании, занимающиеся ввозом авто, уже вынуждены применять обновленные тарифы. По старым ставкам привезти машины теперь не успевают.
18:14:46 11-11-2025
бОян…
18:24:10 11-11-2025
Бред какой то! Чип-тюнинг и раньше был. Но смысл то совсем в другом! Нужно, чтобы машина по ДОКУМЕНТАМ заехала с "льготными лошадями", а для этого у производителя должна быть такая модель и модификация авто сертифицированная для РФ.
09:34:07 12-11-2025
Гость (18:24:10 11-11-2025) Бред какой то! Чип-тюнинг и раньше был. Но смысл то совсем в... Именно в этом и трюк. Занижают мощность не частники, а завод, получают сертификат. Машина выходит с завода полностью легальная. Подобная история была со Скайлайнами, когда в Японии законом ограничили максимальную мощность гражданских легковушек, то для продаж в самой Японии Скайлайны выходили с прошивкой меньшей мощности, а за рубеж мощность оставляли полную. Но японские механики естессно перепрошивали блоки экспортными прошивками и гонялись по Токио с полицейскими.
18:39:43 11-11-2025
Прихлопнут эту лазейку....
18:57:05 11-11-2025
молодцы!!! думаю что это по спецпросьбе и лично пролоббировано в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ! ну а почему нет.
22:26:17 11-11-2025
Думал с пепельницей намудрят
09:28:50 12-11-2025
Угу, дилеры завезут дешевые машины, прошьют их и продадут, как по цене с утильсбором. Зачем им продавать дешевле, если альтернативы нет? Я думаю эту фишку с прошивкой давно знают и стригут капусту, не снижая цен.
09:34:50 12-11-2025
Это незаконно. Нужно привлечь к ответственности продавцов китайских машин и запретить импорт китайских машин в Россию.