Эксперты не установили причину смерти сибиряка, в убийстве которого обвинили полицейских

Юристы считают, что доказать убийство лишь на основе свидетельских показаний будет непросто

16 апреля 2025, 23:35, ИА Амител

Погибший Владимир Поторокин (справа) / Фото: "КП-Новосибирск"

Экспертам не удалось установить причину смерти жителя села Яркуль Новосибирской области Владимира Поторокина, за убийство которого судят полицейских. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Напомним, ситуация связана с исчезновением в 2010 году несовершеннолетней Наташи Матюхиной. В апреле 2023-го расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей. Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве девочки. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.Обвиняемыми по делу об убийстве Поторокина стали бывший начальник отделения участковых уполномоченных Усть-Таркского отдела Александр Кунц и начальник местного угрозыска Алексей Бороздин. Показания против них дал коллега – участковый Гришаев.

По его словам, в конце февраля 2013 года Поторокин напился и разбил телевизор. Тогда на вызов приехали сотрудники райотдела – Кунц, Бороздин и Гришаев. Они повезли мужчину в отделение, а по дороге задержанный стал обвинять Кунца в причастности к убийству школьницы. По словам Гришаева, в ответ его коллега стал бить Поторокина, а после потребовал остановить машину для "воспитательной беседы". Кунц и Бороздин избили его, а от Гришаева потребовали молчать.

В августе 2023 года тело Поторокина эксгумировали. Из-за полного скелетирования трупа комиссия судмедэкспертов не смогла установить причину смерти. При этом не установлено и особенностей, которые могли бы исключить его гибель от закрытой черепно-мозговой травмы.

На новом заседании в суде допросили судмедэксперта. Он рассказал, что на трупе нашли следы перелома костей черепа и следы перелома носа, который был получен за месяц до смерти.

"По цвету костных останков мы смогли только установить срок смерти Поторокина в семь-десять лет, точнее установить невозможно. При исследовании эксгумированного трупа проводилось частичное прокрашивание сохранившихся тканей. Ткани мы изымали на судебно-гистологическое исследование для подтверждения либо опровержения наличия кровоподтеков. Но, к сожалению, ввиду произошедших со временем изменений подтвердить или опровергнуть наличие кровоизлияний не представилось возможным", – заявил специалист.

Юристы считают, что доказать убийство лишь на основе свидетельских показаний будет непросто. В результате дело могут переквалифицировать на преступление в виде оставления в опасности по ст. 125 УК РФ. Максимальное наказание – до одного года. При этом экс-полицейских обвиняют и в превышении должностных полномочий: за это им грозит до десяти лет лишения свободы.