В Новосибирске экс-полицейских судят за убийство знакомого пропавшей в 2010 году девочки

Участковый Гришаев заявил, что давал показания под давлением, однако под каким — не пояснил

18 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Погибший Владимир Поторокин (справа) / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске бывших сотрудников МВД обвиняют в убийстве жителя села Яркуль Владимира Поторокина. Как сообщает "КП-Новосибирск", в ходе судебных разбирательств ключевой свидетель, давший показания на коллег, отказался от своих слов, а исход процесса стал непредсказуемым.

Наташа Матюхина пропала в марте 2010 года. В апреле 2023-го расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей. Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве Натальи. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.Обвиняемыми по делу об убийстве Поторокина стали бывший начальник отделения участковых уполномоченных Усть-Таркского отдела Александр Кунц и начальник местного угрозыска Алексей Бороздин. Показания на них дал коллега – участковый Гришаев.

По его словам, в конце февраля 2013 года Поторокин напился и разбил телевизор. Тогда на вызов приехали сотрудники райотдела – Кунц, Бороздин и Гришаев. Они повезли мужчину в отделение, а по дороге задержанный стал обвинять Кунца в причастности к убийству школьницы. По словам Гришаева, в ответ его коллега стал бить Поторокина, а после потребовал остановить машину для "воспитательной беседы". Кунц и Бороздин избили его, а от Гришаева потребовали молчать.

Сестра погибшего заявила об исчезновении брата на следующий день, а в апреле мужчину нашли замерзшим местные жители. До 2023 года считалось, что причиной смерти стал холод, однако в августе Гришаев дал показания. Тогда тело эксгумировали, а эксперт подтвердил, что смерть была насильственной.

Кунцу и Бороздину предъявили обвинение. А в ноябре 2023 года Гришаев уволился из полиции и вдруг отказался от своих прежних слов. Он заявил, что давал показания под давлением, однако не объяснил, в чем оно заключалось. В результате суд решил ознакомиться со всеми протоколами допроса и его видеозаписью – бывший участковый, который до этого участвовал в заседании по видеосвязи, должен будет явиться на него лично.