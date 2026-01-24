Эксперты рассказали о последствиях одной из самых мощных магнитных бурь XXI века

Она началась в январе 2026 года из-за большого выброса солнечной плазмы

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В январе 2026 года нашу планету накрыла мощная геомагнитная буря, ставшая одной из наиболее значительных за последние годы. Причиной послужила солнечная вспышка, зафиксированная 18 января и достигшая уровня X1.9, спровоцировавшая колоссальный радиационный шторм, превзошедший все аналогичные явления XXI века по интенсивности.

Как сообщает портал "Om1 Омск", концентрация энергетических протонов вблизи Земли за 24 часа подскочила до 37 тысяч, значительно превысив все предыдущие зарегистрированные показатели.

Несмотря на то, что геомагнитный шторм не дошел до максимальной категории G5, его сила оставалась весьма высокой, достигнув отметки G4.7. Продолжительность бури составила примерно 42 часа, и ее сопровождали красочные северные сияния, которые могли наблюдать даже жители южных областей России. К сожалению, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, плотная облачность помешала увидеть это удивительное природное явление.

Это событие также привело к неполадкам в работе некоторых космических аппаратов, в частности, вышли из строя датчики аппарата ACE, предназначенного для измерения солнечной плазмы. До сих пор не удается установить точную скорость выброса корональной массы.

В настоящее время солнечный ветер вернулся к своему обычному состоянию, а выброшенная плазма продолжает перемещаться по направлению к Юпитеру. Солнце вернулось к спокойному режиму, и хотя сохраняется вероятность новых вспышек и незначительных геомагнитных возмущений, столь мощных событий в ближайшем будущем не прогнозируется.