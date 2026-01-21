Метеопатов ждет очень тяжелый день

21 января 2026, 12:52, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Сильнейшая магнитная буря обрушилась на планету в среду, 21 января. Это следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, которая круглосуточно отслеживает солнечную активность. Мощность геомагнитных колебаний на пике достигнет по-настоящему серьезных значений.

О том, насколько мощной будет эта магнитная буря и когда она закончится, – в материале amic.ru.

1 Есть ли магнитная буря 21 января 2026 года? Да, и весьма серьезная. По данным ученых, геомагнитная обстановка на Земле была напряженной с самого начала суток. Но с 06:00 по московскому времени сила колебаний резко выросла, достигнув "красных" значений. Мощность геоударов сохраняется на высоких отметках и сейчас.

2 Насколько мощная эта магнитная буря? На пике сила геомагнитных ударов приблизилась к 7 баллам по 9-балльной шкале. По классификации лаборатории этот показатель обозначается как G3 и обозначает сильную бурю.

3 Как долго продлится магнитная буря 21 января и когда она закончится? Как следует из прогноза, сила геомагнитных колебаний останется в "красной" зоне как минимум до 15:00 по московскому времени. Но после этого магнитосфера окончательно не успокоится – просто мощность снизится до "желтых" значений. Стабилизируется же обстановка лишь после 21:00 по московскому времени. Так что магнитная буря 21 января продлится весь день.