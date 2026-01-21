Жесткая магнитная буря бушует на Земле. Как долго она продлится и когда закончится
Метеопатов ждет очень тяжелый день
21 января 2026, 12:52, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Сильнейшая магнитная буря обрушилась на планету в среду, 21 января. Это следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, которая круглосуточно отслеживает солнечную активность. Мощность геомагнитных колебаний на пике достигнет по-настоящему серьезных значений.
О том, насколько мощной будет эта магнитная буря и когда она закончится, – в материале amic.ru.
1
Есть ли магнитная буря 21 января 2026 года?
Да, и весьма серьезная. По данным ученых, геомагнитная обстановка на Земле была напряженной с самого начала суток. Но с 06:00 по московскому времени сила колебаний резко выросла, достигнув "красных" значений. Мощность геоударов сохраняется на высоких отметках и сейчас.
2
Насколько мощная эта магнитная буря?
На пике сила геомагнитных ударов приблизилась к 7 баллам по 9-балльной шкале. По классификации лаборатории этот показатель обозначается как G3 и обозначает сильную бурю.
3
Как долго продлится магнитная буря 21 января и когда она закончится?
Как следует из прогноза, сила геомагнитных колебаний останется в "красной" зоне как минимум до 15:00 по московскому времени. Но после этого магнитосфера окончательно не успокоится – просто мощность снизится до "желтых" значений.
Стабилизируется же обстановка лишь после 21:00 по московскому времени. Так что магнитная буря 21 января продлится весь день.
4
А как защититься от магнитной бури?
Единого и научно подкрепленного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что ученые до сих пор не доказали, что магнитные бури каким-то серьезным образом воздействуют на организм человека. А плохое самочувствие, на которое в напряженные периоды жалуются метеозависимые люди, многие исследователи списывают на самовнушение.
Врачи же дают лишь общие рекомендации, которые актуальны в любое время. По их словам, достаточно хорошо высыпаться, не забывать о физических нагрузках и прогулках на свежем отдыхе, не переедать и не злоупотреблять вредными привычками. Важно также выпивать норму воды. Все это поможет сохранить тонус организма и уменьшить влияние внешних факторов.
13:03:18 21-01-2026
"А как защититься от магнитной бури?"=========== Завернуться в алюминиевую фольгу лечь и не дышать.
14:10:27 21-01-2026
Гость (13:03:18 21-01-2026) "А как защититься от магнитной бури?"=========== Завернуться... реально , у меня голова кружится с ночи
17:40:57 21-01-2026
Гость (14:10:27 21-01-2026) реально , у меня голова кружится с ночи ... не драматизируй
22:39:25 21-01-2026
Гость (17:40:57 21-01-2026) не драматизируй... если вы старше 40 то запросто. метеозав увеличивается с возрастом
17:58:09 21-01-2026
Гость (14:10:27 21-01-2026) реально , у меня голова кружится с ночи ... Бурной ночи?
19:33:57 21-01-2026
Тоже раньше ржал над якобы метеозависимыми. А стукнуло мне за 40. Все бури скачки давления и т д влиять стали. так что те учёные которые утверждают что это самовнушение, скорее всего из молодых специалистов. Ведь доказано что магнитное поле влияет на свойства воды. А организм человека состоит на 90% из воды, логично предположить что изменения доставляют дискомфорт человеку или наоборот у кого то лучше самочувствие настаёт.
22:40:48 21-01-2026
Гость (19:33:57 21-01-2026) Тоже раньше ржал над якобы метеозависимыми. А стукнуло мне з... обнимемся, бро! вот тебе будет 46 - это УЖАС что. сходи прочекай организм. с 38 до 43х критический возраст мужчин, инфаркты и инсульты и прочее. Давай
11:56:59 22-01-2026
Гость (22:40:48 21-01-2026) обнимемся, бро! вот тебе будет 46 - это УЖАС что. сходи проч... Ребята, делайте анализ крови на ПСА ! Это состояние предстательной железы.... У мужа поймали первую стадию (68) , а сын мучается, но не идет (45)...
20:33:34 21-01-2026
Гость (19:33:57 21-01-2026) Тоже раньше ржал над якобы метеозависимыми. А стукнуло мне з... Все верно
00:34:18 22-01-2026
Я тоже метеочувствительная, и это у меня с детства, на солнце летом, надо прятать голову, и постоянно на таблетках. Потому что когда такие вспышки, то голова болит, что работать не возможно, как будто в тумане находишься.
11:07:30 22-01-2026
Никакого внушения! Действительно влияют на организм человека! У меня в эти дни сильно болит голова или очень хочется спать, буд-то не спал несколько дней!
15:22:40 25-01-2026
На меня очень влияет МБ, с возрастом все усугубляется, точно знаю что это не самовнушение, потому что я всегда потом уже узнаю есть она или нет. Это плохое кровообращение и состояние сосудов, чему тут удивляться, все естественно.